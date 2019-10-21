İŞKUR iş ilanları haberimizde! İŞKUR üzerinden memur ve personel alımı yapılıyor

Memur ve personel alımı iş ilanları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR iş ilanları araştırılıyor. İş arayan vatandaşlar güncel ilanları öğrenmek istiyorlar. Güncel ilanlar arasında Yüksek Seçim Kurulu Merkez ve Taşra Teşkilatına personel alımı, Jandarma Genel Komutanlığına personel alımı da yar alıyor. YKS personel alımı başvuruları bugün sona ererken, Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları 25 Ekim’e kadar devam edecek.

YSK MEMUR ALIMI YAPIYOR

Yüksek Seçim Kurulu Merkez ve Taşra Teşkilatına, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18/02/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

Başvurular 14/10/2019 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 21/10/2019 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00’de) sona erecektir.

ADALET BAKANLIĞI ALIM YAPIYOR

Bakanlığa, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 700 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Aralık 2019 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10:15’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi) çerçevesinde "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 375 sayılı KHK'ya tabi açıktan temin yoluyla (6) sözleşmeli bilişim personeli (erkek veya kadın) alınacaktır.

Ön başvurular, 08 Ekim 2019 günü başlayıp, 25 Ekim 2019 günü saat 17:00’de sona erecektir.

DİĞER İŞ İLANLARI

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