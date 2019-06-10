İŞKUR iş ilanları haberimizde! İŞKUR iş ilanları giriş ve başvuru ekranı

İŞKUR iş ilanları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. İŞKUR personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Birçok kurum Türkiye İş Kurumu sistemi üzerinden iş ilanlarını yayınlıyor. Vatandaşlar bu ilanlara göre başvurularını yapıyorlar. Güncel alımlar arasında 38 bin açık ilan bulunuyor. İŞKUR iş ilanları resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Haberimiz içerisinde bulunan ekran üzerinden arama kriterlerini seçerek kendinize uygun iş ilanına ulaşabilirsiniz. Aradığınız pozisyonun, meslek grubunun, Çalışma yeri, ülke, il, ilçe, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü, ilan no, işyeri unvanı gibi bilgilerin doldurulması gerekiyor.

İŞKUR İŞ İLANLARI

İŞKUR iş ilanları resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Haberimiz içerisinde bulunan ekran üzerinden arama kriterlerini seçerek kendinize uygun iş ilanına ulaşabilirsiniz. Aradığınız pozisyonun, meslek grubunun, Çalışma yeri, ülke, il, ilçe, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü, ilan no, işyeri unvanı gibi bilgilerin doldurulması gerekiyor.

Temizlik görevlisinden büro memuruna, aşçıdan plastik enjeksiyon üretim elemanına, muhasebeciden grafikere pek çok iş kolundan binlerce personel için iş ilanları yer alıyor.

İŞKUR’A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR’a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR’a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

İŞTE İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

- TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak

- İş gücünün ikamet edilen şehirde olması gerekir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kurumlarda çalışmak isteyenler, İŞKUR üzerinden açılan ilanlara ‘iskur.gov.tr’ adresinden başvuracak. Başvuru için adayın İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Aday 18 yaşını tamamlamış olmalı. malul, dul ve yetim aylığı almamalı. Ayrıca açık öğretim harici öğrenci olmaması, görevine başlayacağı tarih itibarıyla da herhangi bir sosyal yardım almıyor olması şartı aranacak.