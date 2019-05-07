İŞKUR iş ilanları: 2019 İŞKUR personel alımı iş ilanları başvuru şartları nedir?

İş arayan vatandaşların sık uğradığı adreslerden biri de İŞKUR iş ilanları oluyor. İŞKUR ilanlarında personel alımları yapıldığı görülüyor. İşe başlamak isteyen binlerce vatandaş İŞKUR başvuru şartlarını merak ediyor. 18 yaşını tamamlamış ve ilgili şartları sağlayan herkes İŞKUR programlarına başvuru da bulunabilir. Başvuru yapmak için İŞKUR’a kayıtlı olmak gerektiği biliniyor. Şu günlerde en çok sorulan, “İŞKUR personel alımı başvuru şartları nedir?” sorusunun yanıtını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.

MESLEK AÇIK İŞ SAYISI

Beden İşçisi (Genel) 9537

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 4421

Temizlik Görevlisi 2449

Satış Danışmanı / Uzmanı 2347

Makineci (Dikiş) 2213

Garson (Servis Elemanı) 2123

Güvenlik Görevlisi 1551

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1361

Reyon Görevlisi 843

Ön Muhasebeci 785

Konfeksiyon İşçisi 737

Kasiyer 730

Dokuma Konfeksiyon Makineci 712

Büro Memuru (Genel) 641

Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 600

Bulaşıkçı (Stevard) 541

Aşçı 538

Müşteri Temsilcisi 513

Şoför-Yük Taşıma 479

Aşçı Yardımcısı 437

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 426

Servis Komisi 392

Elektrikçi (Genel) 376

Pazarlamacı 361

Paketleme işçisi 333

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 330

Cankurtaran 328

Kalite Kontrolcü 313

Beden İşçisi (Temizlik) 310

İmal İşçisi 309

Satış Temsilcisi / Plasiyer 309

Muhasebeci 281

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 271

Sekreter 271

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 270

Forklift Operatörü 269

CNC Torna Tezgahı Operatörü 259

Ütücü 256

Mutfak Görevlisi 254

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 241

Kurye 235

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 232

Market Elemanı 232

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 228

Ambar/Depo Görevlisi 213

İŞTE İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

- TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak

- İş gücünün ikamet edilen şehirde olması gerekir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kurumlarda çalışmak isteyenler, İŞKUR üzerinden açılan ilanlara ‘iskur.gov.tr’ adresinden başvuracak. Başvuru için adayın İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Aday 18 yaşını tamamlamış olmalı. malul, dul ve yetim aylığı almamalı. Ayrıca açık öğretim harici öğrenci olmaması, görevine başlayacağı tarih itibarıyla da herhangi bir sosyal yardım almıyor olması şartı aranacak.

Kayıt

İŞKUR’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.

Kayıt

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

Kayıt Koşulları

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

Engelli Kaydı

Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40'ından yoksun olduklarını, 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen yetkili sağlık kuruluşlarının birinden alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.

İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde işlem görecektir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmayacaktır. Süreli raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülecek, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirilmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenecektir.

Eski Hükümlü Kaydı

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, (kamupersoneli.net) koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler, eski hükümlü sayılacak olup ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanacaktır. İnternet üzerinden eski hükümlü olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan eski hükümlüler normal statüde işlem görecektir.