İŞKUR IBAN numarası nasıl kaydedilir? İşte e-devlet iban güncelleme ekranı

E-devlet iban güncelleme ekranı yoğun ilgi görüyor. İŞKUR iban numarası nasıl kaydedilir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşsizlik maaşı alan binlerce vatandaşın Mayıs ayı ödemeleri covid-19 sebebiyle banka hesaplarına yatırılıyor. Bu süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına işsizlik maaşı alanların IBAN numaralarını 26.04.2020 tarihine kadar ALO 170 arayarak bildirmesi ya da İŞKUR'un adresinden sisteme eklemesi ve iletişim bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

İŞKUR E-DEVLET İBAN GÜNCELLEME EKRANI

İŞKUR İBAN NUMARASI NASIL KAYDEDİLİR?

İŞKUR'un e-şube sayfası olan https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapıldıktan sonra karşınıza çıkan "IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." sekmesine tıklayın. Akabinde karşınıza çıkan ekranda bilgilendirmeler ve en altta ise IBAN kutusu yer alıyor. Beyan bilgilendirmelerini okuyup "Yukarıdaki metni okudum kabul ettim." onay kutusunu işaretledikten sonra IBAN bilgilerinizi kaydedebilirsiniz.

BEYAN

"Kendinize ait IBAN numarasını hatasız kayıt etmeniz halinde, ödemeniz bu hesaba EFT veya havale edilmek suretiyle yapılacaktır.

IBAN numarasının girilmediği durumlarda ödemeler; PttBank, Banka gişelerinden veya SMS ile ATM'lerden yapılacaktır.

Kimlik bilgileriniz ile IBAN numaranızın uyuşmadığı durumlarda ödemeniz PTT şubelerinden yapılabilecektir.

IBAN numarasının başkasına ait olması veya hatalı girilmesi halinde adınıza yapılan EFT karşı bankaca 10 iş gün içerisinde kuruma geri iade edilecektir, buna bağlı olarak Ödemeniz kuruma bildirim süresinden 2 iş günü sonra PttBank, Banka gişelerinden veya SMS ile ATM'lerden yapılacaktır.

Sisteme kayıtlı iletişim bilgilerini doğruluğunu beyan eder, bütün bildirimlerin şahsıma yapılmış olduğunu kabul ederim.

Yukarıdaki metni okudum kabul ettim."

DUYURU

IBAN ekranına Girdiğiniz IBAN'a ait Bankamatik Kartınız yok ise ödeme gününden önce Bankanızdan kartınızı temin ediniz ki ödeme günü gişelere gitmek zorunda kalmayınız.

IBAN 26 karakterden oluşmalıdır. IBAN 'TR' ile başlar ve sayılarla devam eder. Boşluk içermez. IBAN kaydetmek için aşağıdaki kutuyu doldurunuz ve 'IBAN Kaydet' düğmesine basınız. IBAN silmek için 'IBAN Sil' düğmesine basınız. Kayıtlı IBAN'ınız silinir.