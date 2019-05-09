İŞKUR bekçi alımı ne zaman? İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler?

İlgili adaylar, “İŞKUR bekçi alımı ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Bekçi alım şartları araştırılıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek ya da internet üzerinden online olarak başvuru yapılabiliyor. Adaylar şu günlerde bekçi alım şartlarını sorguluyor. Bekçi alımı yapacak iller arasında Antalya, Trabzon, Gaziantep, Kırşehir, Ordu, Sakarya, Çankırı, Tokat gibi şehirler bulunuyor. Peki, İŞKUR bekçi alımı ne zaman? İşte detaylar…

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek bekçi alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Adayların 18 Mayıs 2019 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 18 Mayıs'tan sonra başvuru yapılmayacak.

HANGİ İLLERE ALIM YAPILACAK?

İstanbul, Ankara, Çanakkale, Elazığ, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Kırşehir, Ordu, Sakarya, Çankırı, Tokat, Erzurum, Kastamonu, Kahramanmaraş, Düzce, Bursa, Aydın, Niğde illerinde alımlar yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.

BAŞVURU VE ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.