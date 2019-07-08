Binlerce annenin heyecanla beklediği İşkur anne projesi başvuruları yoğun ilgi görüyor. Günlük 80 TL, aylık 2400 TL’ye varan ödemeler, anneler için büyük önem arz ediyor. İşkur anne projesi başvuru nasıl yapılır? İşkur anne projesi şartları neler? İş sahibi olmayan ve para kazanmak isteyen annelerin merak ettiği İş’te anne projesi detayları merak edilmeye başlandı. Birincil şart olarak annennin son 1 aydır işsiz olması gerekiyor. İkinci şart annenin 1 ile 15 yaşında çocuğa sahip olmak geliyor. Fakat programa başladıktan sonra çocuğunuzun 15 yaşını doldurması problem teşkil etmiyor. İşte İşkur anne projesi ile ilgili tüm detaylar

İŞKUR ANNE PROJESİ ŞARTLARI NELER?

Projeden yalnızca 0-15 yaş arasında (15 yaş dâhil) çocuğu olan kadınlar yararlanabilecek olup çocuğun proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması projeden yararlanmaya engel olmayacaktır. Kadınların evlatlık edindiği çocukları için de destekten yararlanma hakkı bulunmaktadır.

- İşkur'a kayıtlı işsiz olmak.

- İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

- Emekli olmamak.

- Başvurudan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

-Başvurudan önceki son 1 ay içinde emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

- İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.

İŞKUR ANNE PROJESİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Çocuğa ait nüfus cüzdanı aslı ve kreş ya da gündüz bakımevinin faturası isteniyor. Kreşten alınacak SGK sicil numarasının yer aldığı belge ile İŞKUR'a başvuru yapılabilecek. Başvurular Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüklerine yapılabilecek.