İŞKUR ALO 170 nedir? İŞKUR ALO 170 nasıl aranır?

ALO 170 hattı hakkında vatandaşlar detaylı bilgi almak istiyor. İhbar veya şikayet, işaret dili bilen temsilcilerle görüntülü destek hattı gibi birçok hat hizmete sunuldu. İŞKUR ALO 170 nasıl aranır? 7/24 çalışan bu hat sayesinden merak edilen sorulara yetkililer yanıt veriyor. 2010 yılında açılan ALO 170 hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

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İŞKUR ALO 170 HATTI NEDİR?

7 gün 24 saat vatandaşın soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikâyet, başvuru ve taleplerini cevaplamak ve çözüme kavuşturmak için 2010 yılında ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi hizmete sunulmuştur.

İŞKUR ALO 170 NASIL ARANIR?



ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'ni ararken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İşte, ALO 170 resmi adresinde yer alan uyarılar;

-ALO 170 hattını aradığınızda yanınızda kimliğinizin bulunması işlem hızlılığı açısından önem taşır.

- ALO 170 hattını aramanız halinde, adınıza bir başvuru oluşturulmakta ve başvuru takip numarası verilmektedir. 3 iş günü sonra tekrar arayarak başvurunuzla ilgili bilgi alabilirsiniz.

- Başvuru takip numaranızı kimseyle paylaşmayınız.

ALO 170 ÜCRETLİ Mİ?

ALO 170 telefon hattını arayanların ücret ödeyip ödemeyeceğine dair bilgi resmi internet sitesinde yer almamaktadır. Ancak deneyimler göz önüne alınarak bu hattı aramanın sabit hatlar tarifesine göre ücretlendirildiği görülmüştür. Ücretli olan ALO 170 telefon hattı ile ortalama 6 dk konuşmanızda 3,5 TL gibi bir ücret hesap bakiyenizden düşülür.