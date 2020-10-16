İşe dönüş desteği nedir? Hızlı işe dönüş desteği ne zaman, kimlere verilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işe dönüş desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni istihdam paketi düzenlemesiyle vatandaşlara hızlı işe dönüş desteği verileceği bildirildi. İşe dönüş desteği vatandaşları istihdama teşvik edecek.

HIZLI İŞE DÖNÜŞ DESTEĞİ NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni istihdam paketi geleceğini açıkladı. Bakan Selçuk, "3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primini devlet karşılayacak." şeklinde konuştu.

Yeni düzenleme ile birlikte hızlı işe dönüş desteği hayata geçirilecek. İşsizlik ödeneği alanların istihdama dönüşü teşvik edilecek.

Bakan Selçuk aynı zamanda, "Belirli süreli sözleşme en fazla iki yıl olacak." açıklamasında bulundu.

İşe Dönüş Desteği'nin ne zaman ve ne kadar verileceğine ilişkin detaylar geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.