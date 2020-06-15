İşe dönen 65 yaş üstü için vergide yarın son gün

Bu mükelleflerin beyannamelerini yarına kadar vermesi gerekiyor. Mükellefler, vergilerini de aynı sürede ödeyecek. Kronik rahatsızlığı olanlar ise beyanname vermeyecek. Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Semih Öz “Ücretli işlerine dönen 65 yaş üstü mükellefler de kira geliri varsa onun beyannamesini verecek” dedi.