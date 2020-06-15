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  3. İşe dönen 65 yaş üstü için vergide yarın son gün
15 Haziran 2020 Pazartesi 02:33 | Son Güncelleme:

İşe dönen 65 yaş üstü için vergide yarın son gün

İşe dönen 65 yaş üstü için vergide yarın son gün

Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından 1 Haziran itibarıyla muaf tutulan işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışan 65 yaş ve üzeri mükelleflerin, ertelenen vergilerini ödemesi için son 2 günlük sürece girildi.

Bu mükelleflerin beyannamelerini yarına kadar vermesi gerekiyor. Mükellefler, vergilerini de aynı sürede ödeyecek. Kronik rahatsızlığı olanlar ise beyanname vermeyecek. Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Semih Öz “Ücretli işlerine dönen 65 yaş üstü mükellefler de kira geliri varsa onun beyannamesini verecek” dedi.

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