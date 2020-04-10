İşe Devam Kredi Desteği nedir? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası İşe Devam Kredi Desteği şartları

İşe Devam Kredi Desteği yoğun ilgi görüyor. 3 kamu bankası kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurmuştu. İşe Devam Kredi Desteği ile ilgili detaylar araşttırılıyor. Merak edilen Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası İşe Devam Kredi Desteği şartları haberimizde yer alıyor.

İŞE DEVAM KREDİ DESTEĞİ NEDİR?

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.

Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak.

Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak.

VAKIFBANK İŞE DEVAM KREDİ DESTEĞİ

Sektör ayrımı yapılmaksızın yeni tip Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen tüm işletmelerimizin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İşe Devam Destek Kredisi hazırlanmıştır.

İstihdamın korunması şartı ile hazırlanan İşe Devam Destek Kredisi, Hazine Destekli KGF kefaleti ile kullandırılacak olup kullandırılacak kredi tutarının %80’ine kadar Hazine tarafından kefil olunacaktır.

İşe Devam Destek Kredisi’nden Kimler Faydalanabilir?

Krediden Kobi ve Kobi Dışı (Ticari, Kurumsal) tüm gerçek ve tüzel kişi işletmelerimiz faydalanabilecektir.

İşe Devam Destek Kredisi’nin Şartları Nelerdir?

İşe Devam Destek Kredisi, işletmelerimizin 2020 yılı Şubat ayına kayıtlı çalışan sayısının korunması ön koşulu ile kullandırılacaktır.

Kredi başvurusu esnasında işletmelerimizin 2020 Şubat ayı SGK Bildirgeleri ile Bankamız ve diğer bankalardaki toplam kredi tutarlarının yer aldığı TBB Risk Merkezi raporu talep edilecektir.

Kredi, yalnızca TL cinsinden kullandırılabilecektir.

İşletmelerimize kullandırılabilecek azami kredi tutarı, 2018 yıl sonu kesinleşmiş mali verilerinde yer alan ciro bilgisine göre belirlenecektir. Ciro aralığına göre aşağıdaki azami tutarlarda kredi kullanılabilecektir:

2018 Yılı Ciro (TL) Azami Kredi Tutarı (TL)

0-25 Milyon 12.500.000

25-125 Milyon 62.500.000

125 Milyon üzeri 125.000.000

İşe Devam Destek Kredisi’ni Ödeme Şartları Nasıldır?

Kredi; 6 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönemli olmak üzere azami 36 ay vadeli olarak yıllık %7,50 faiz oranı ve %0,75 dosya masrafı ile taksitli olarak kullandırılacak ve aylık eşit taksitli olarak geri ödenecektir.

Buna ek olarak; kredi KGF kefaleti ile kullandırıldığından kredi kullandırım anında %0,75 peşinen KGF kefalet komisyonu olarak tahsil edilecektir.

İşe Devam Destek Kredisi’nin İşletmelerimize toplam maliyeti %9’dur.

KREDİNİN VADESİ KREDİNİN FAİZ ORANI (Yıllık) DOSYA MASRAFI KGF KEFALET KOMİSYONU

36 AY %7,50+BSMV Binde 7,5 + BSMV Binde 7,5

İşe Devam Destek Kredisi’ne Nereden Başvuru Yapılabilir?

İşletmelerimiz kredi başvurularını tüm Şubelerimizden şahsen yapabileceği gibi, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak istemeyen işletme sahiplerimiz sayfa başında yer alan “Kobi Hemen Başvur” butonu ile de hızlıca başvurularını iletebileceklerdir.

Bankamız gerekli gördüğü hallerde, limit ve kredi koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

HALBANK İŞE DEVAM KREDİ DESTEĞİ

Dünya çapında bir salgına dönüşen ve etkileri ülkemizde de hissedilen Covid-19 virüsü ile ilgili gelişmelerden olumsuz etkilenen işletmelerimizin ticari hayatlarını sürdürebilmeleri ve mevcut istihdam seviyelerini devam ettirebilmeleri için Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında ‘‘İşe Devam Kredi Desteği-Can Suyu İşletme Kredisi’’ oluşturulmuştur.

Can Suyu İşletme Kredisi ile firmalarımızın işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanarak, salgının olumsuz ekonomik etkilerinin azaltılması, firmalarımızın ticari hayatlarını sürdürebilmeleri ve mevcut istihdam seviyelerini korumaları amaçlanmaktadır. Kredi ile Covid-19 kaynaklı ekonomik aktivitede olası yavaşlamada şirketlere işletme finansmanı desteği sağlayarak özellikle istihdamın korunmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Can Suyu İşletme Kredisi kullanacak firmaların, 2020 Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarını korumaları ve azaltma yapmamaları gerekmektedir.

Kredi Hazine Destekli KGF kefaleti ile kullandırılmaktadır.

Kredi Limiti

Can Suyu İşletme Kredisi kapsamında, ciro kısıtları gözetilerek verilen aşağıdaki kırılımlarda, Bankamız kredi politikaları çerçevesinde müşterilerimize kredi tahsisi ve kullandırımı yapılacaktır.

Ciro (TL)

Azami Kredi Limiti (TL)

0-25.000.000

12.500.000

25.000.000-125.000.000

62.500.000

125.000.000 üzeri

125.000.000

Kredi Türü, Vadesi ve Geri Ödeme Şekli

Kredi, TL işletme kredisi şeklinde kullandırılacaktır.

Kredi vadesi, 6 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönem olmak üzere azami 36 ay’dır.

Kredi geri ödemeleri, Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılacaktır.

Krediye Uygulanacak Faiz ve Komisyon Oranı

Kredi’ye yıllık %7,50 faiz oranı uygulanacaktır.

Kredi kullandırımı sırasında bir defaya mahsus %0,75 peşin kredi komisyonu tahsil edilecektir.

KGF kefalet oranı kredi tutarının %80’i kadar olacaktır.

Kefalet limiti üzerinden peşin olarak % 0,75 (binde yedi buçuk) oranında KGF komisyonu tahsil edilecektir.

ZİRAAT BANKASI İŞE DEVAM KREDİ DESTEĞİ

KGF Teminatlı İşe Devam Kredi Desteği Paketi:

Küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden salgından etkilenen müşterilerimizin işletme sermayesi ihtiyaçlarını uygun koşulda finanse edilebilmelerine imkan sağlamaktadır.

25 Milyon TL ciroya kadar azami 10 Milyon TL; üzerindeki ciroda ise azami 25 Milyon TL'ye kadar finansmana erişim sağlanabilir.

%7,5 faiz oranlı kredi için müşterilerimize Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacaktır.

Azami 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönem olmak üzere, azami toplam 36 aya kadar vadelendirilebilir.

2020 Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayısını koruma koşulu vardır.

KGF Teminatlı Çek Ödeme Destek Paketi:

Küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden salgından etkilenen müşterilerimizin ödemekle yükümlü oldukları çek bedellerini uygun finansman kaynağı kullanarak ödeyebilmelerine imkan sağlamaktadır.

25 Milyon TL ciroya kadar azami 1 Milyon TL; üzerindeki ciroda ise azami 5 Milyon TL'ye kadar finansmana erişim sağlanabilir.

%9,5 faiz oranlı kredi için müşterilerimize Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacaktır.

Azami 3 ay anapara ve faiz ödemesiz dönem olmak üzere, azami 12 aya kadar vadelendirilebilir.

25.03.2020 tarihi ve öncesinde yapılan gerçek ticari işlemlerden kaynaklanan ve bu işlemler kapsamında düzenlenen (25.03.2020'ye kadar tarihli) faturalarla bağlantılı azami 30.06.2020 tarihli olarak keşide edilmiş/ edilecek çekler, krediye konu edilebilecektir.