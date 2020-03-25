İşe Devam Kredi Desteği şartları nelerdir?İşe Devam Kredi Desteği nedir, kimler alabilir? İşte detaylar

3 kamu bankası kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu. İşe Devam Kredi Desteği şartları nelerdir? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde yer alıyor...

İŞE DEVAM KREDİ DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.

Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak.

Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak.

İŞE DEVAM KREDİ DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Corona virüs salgını nedeni ile ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.