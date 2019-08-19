İşçi olarak geldiği Almanya'da, tavuk sektöründe lider oldu

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde (KRV) geniş servis ağı ile Türk firması olarak Alman ekonomisine de büyük katkı sağladıklarını ifade eden Buyurman, başarılı olmalarının temelinde dürüstlük olduğunu söyledi:

“Bu sektörde 25 yıldır ayakta durabilmemizin birinci nedeni dürüst olmamız ve kaliteye önem vermemiz. Firma olarak, sürekli rekabeti kalitede aradık. ‘Daha iyi hizmet nasıl sunarız?’ bunun üzerinde çalıştık. Ticarette güvenilir olmak çok önemli, Çağla firması uzun yıllardan beri bunun için ayakta. Bugün firmamız kurumsallaşmış ve bölgenin en güçlü firmaları arasına girdi. Helal kesim ürünlerimizi, eyalet geneline ve dışına soğutucu araçlarımızla hijyenik bir şekilde ulaştırıyoruz. Almanya’da başta Türk marketler olmak üzere birçok alana hizmet veriyoruz. Yeni hedefimiz ise Avrupa’nın diğer ülkelerine de açılarak Avrupa genelinde büyük.”