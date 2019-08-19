Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6013
  • 6,2195
  • 268.528
  • 96170.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. İşçi olarak geldiği Almanya'da, tavuk sektöründe lider oldu

İşçi olarak geldiği Almanya'da, tavuk sektöründe lider oldu

İşçi olarak geldiği Almanya'da, tavuk sektöründe lider oldu

Karabüklü iş insanı Orhan Buyurman, işçi olarak gittiği Almanya’da kurduğu ‘Çağla Tavukçuluk’la 25 yıldır beyaz et sektörünün öncü firmaları arasında yer aldı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde (KRV) geniş servis ağı ile Türk firması olarak Alman ekonomisine de büyük katkı sağladıklarını ifade eden Buyurman, başarılı olmalarının temelinde dürüstlük olduğunu söyledi:

“Bu sektörde 25 yıldır ayakta durabilmemizin birinci nedeni dürüst olmamız ve kaliteye önem vermemiz. Firma olarak, sürekli rekabeti kalitede aradık. ‘Daha iyi hizmet nasıl sunarız?’ bunun üzerinde çalıştık. Ticarette güvenilir olmak çok önemli, Çağla firması uzun yıllardan beri bunun için ayakta. Bugün firmamız kurumsallaşmış ve bölgenin en güçlü firmaları arasına girdi. Helal kesim ürünlerimizi, eyalet geneline ve dışına soğutucu araçlarımızla hijyenik bir şekilde ulaştırıyoruz. Almanya’da başta Türk marketler olmak üzere birçok alana hizmet veriyoruz. Yeni hedefimiz ise Avrupa’nın diğer ülkelerine de açılarak Avrupa genelinde büyük.”

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı hamile mi?
'Beni ararsanız bulutların üzerindeyim'
Can ve Demet taktik değiştirdi
Düğün için kesenin ağzını açtı
Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
<p>Kaya, ailesiyle 12 yaşındayken gittiği İstanbul´dan 2 yıl önce dönerek Tatvan´ın Yediveren köyüne

17 Yıl Sonra Döndüğü Köyünde Süt Tesisi Kurdu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden alındı! İçişleri fotoğrafları yayınlandı

3 ayda yapıyor... Tanesini 15 bin liradan satıyor