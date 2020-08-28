İşadamı Murat Baysal: Ortadoğu'daki malikâne projeleriyle marka haline geldik

Ortadoğu’da yaptıkları lüks malikâne projeleriyle bilinen Creative Design Ceo’su Murat Baysal “Firmamız mimarlık ve mühendislik işlerinde farklı disiplinlerin koordinasyonlu olarak projelendirilmesi, inşaatı ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Küresel krize rağmen özellikle Ortadoğu’da tarafımızdan yapılan projeler büyük ilgi görüyor. Disiplinler arası iş bilirliği ile gerçekleştirdiğimiz her projeye mükemmeliyetçi bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Bu da bizi en çok tercih edilen marka haline getirdi. Ortadoğu’daki ülkelerin lüks anlayışına uygun tasarımları oluşturarak, projeleri hayata geçiyoruz. Normalleşme ile birlikte tüm dünyada belirsizlik devam ederken Türk inşaat projelerine ilginin bu kadar fazla olması bizi mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de hedefimiz daha fazla projede imzamızın bulunmasıdır” dedi.

Murat Baysal “Son birkaç yıldır Creative Design yaptığı tasarımları hayata geçirmek için inşaat sektörüne de giriş yaptı. Çok kısa bir zaman önce Erbil’de 2200m2’lik spor kompleksi dahilinde, içinde yüzme havuzu, fitness, hamam, sauna olan bir tasarım ve inşaatını başarıyla tamamladı. Ortadoğu’da devletin sağlamakla yükümlü olduğu altyapı, sağlık, eğitim, yol, köprü gibi alanlarda yapılacak olan projeler için UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ) destek vermekte olup, firmamız UNDP İhale Birimleri Üyesi olarak da bu projelerde görev alarak Ortadoğu yaşamını iyileştirmek adına faaliyet göstermektedir” açıklamalarında bulundu.

Creative Design Ceo’su Murat Baysal “Ortadoğu’da ve ülkemizde başarılı projeleri hayata geçirme hedefindeyiz. 2021 yılında daha fazla projeyi hayata geçireceğiz. Son olarak, edindiğimiz tecrübelerle müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalıştığımızı belirtmek isterim. Firmamızın sloganı da zaten bu “We Design Your Dreams” hayallerinizi tasarlıyoruz” açıklamalarında bulundu.