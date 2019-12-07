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  3. 'İş yapma kolaylığında hedef ilk 20'ye girmek'

'İş yapma kolaylığında hedef ilk 20'ye girmek'

'İş yapma kolaylığında hedef ilk 20'ye girmek'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Oktay, “Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde iki senedir başarılı çalışmalar yürütüldü. Ülkemiz İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde bu sene 10 basamak birden atlayarak 33 üncü sıraya yükseldi. G-20 ülkeleri arasında da 11’inci sırada yer alarak iyi bir konuma ulaştı. İki senede 27 basamaklık sıçramayla büyük bir başarıya imza atıldı” dedi. Oktay, şöyle konuştu: “Bu başarı yeterli değil. Ülkemizi ilk 20’de görmek istiyoruz. İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda 10 konu başlığı yer alıyor. 9 başlığa ilişkin eylem maddeleri hazırlandı. Özellikle şirket tasfiyesi, vergi, inşaat izinleri, kredi temini alanlarında iyileşme imkânımız var.” 


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