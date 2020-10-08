  • $7,9247
  • 9,3315
  • 482.399
  • 1149.04
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
08 Ekim 2020 Perşembe 13:32 | Son Güncelleme:

İş insanı Hacı Ahmet Ziylan, yaşamını yitirdi

İş insanı Hacı Ahmet Ziylan, yaşamını yitirdi
DHA

FLO Ayakkabı'nın kurucusu, Ziylan Grup'un sahibi Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşında hayatını kaybetti.

Gaziantep'te hayırseverliğiyle tanınan FLO Ayakkabı'nın kurucusu, Ziylan Grup'un sahibi Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşında hayatını kaybetti.

DHA 'da yer alan haberde  Ziylan Grup'un sahibi olan Hacı Ahmet Ziylan adına yaptırılan Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi, 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılmıştı.

<p>Yunanistan'da mahkeme, aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin 'suç örgütü olduğuna' karar verdi.</p><

Yunanistan'da sokaklar karıştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bursa'da atlı polisler göreve hazır

Konya'da 30 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.