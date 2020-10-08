08 Ekim 2020 Perşembe 13:32 | Son Güncelleme:
İş insanı Hacı Ahmet Ziylan, yaşamını yitirdi
DHA
FLO Ayakkabı'nın kurucusu, Ziylan Grup'un sahibi Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşında hayatını kaybetti.
Gaziantep'te hayırseverliğiyle tanınan FLO Ayakkabı'nın kurucusu, Ziylan Grup'un sahibi Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşında hayatını kaybetti.
DHA 'da yer alan haberde Ziylan Grup'un sahibi olan Hacı Ahmet Ziylan adına yaptırılan Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi, 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılmıştı.