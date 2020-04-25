İş dünyasından yardım ve dayanışma çağrısı

Türkiye’nin önde gelen iş örgütleri koronavirüs nedeniyle zarar görenlere karşı Ramazan’da yardım ve dayanışma çağrısı yaptı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, virüsten dolayı hem maddi hem de manevi olarak zarar gören vatandaşların yaralarının bir an evvel sarılması amacıyla, Ramazan ayında ‘Zimem (Veresiye) Defteri’ satın alınması uygulamasıyla yardımlaşma ve dayanışma çağrısında bulundu. Kaan “Ecdadımızın tüm insanlığa ders verircesine hayata geçirdiği ‘Zimem (Veresiye) Defteri’ uygulamasını, MÜSİAD olarak 2016 yılından bu yana, sürdürüyoruz. Uygulama ile üyelerimiz, esnaftan veresiye defterini alarak borç sahiplerinin hesabını sıfırlamış-kapatmış oluyor” dedi. Kaan, MÜSİAD üyelerini bu yıl da bu uygulamaya katılmaya çağırdı.

ELİMİZİ UZATALIM



İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise “Bu Ramazan, Kovid-19 yüzünden alamadığımız hizmeti, sanki satın almış gibi ödemek, yardım elini uzatmak zamanıdır” dedi. Avdagiç, hayırseverleri Ramazan ayını bir cömertlik şölenine çevirmeye çağırdı. Avdagiç, “Bizim kültürümüzde, inancımızda ‘zimem defteri satın almak’ vardır. Zekat ve sadakaları Ramazan ayına denk getirip dağıtmak vardır. İhtiyaç sahiplerine erzak kolilerini ulaştırmak vardır. Ecdadın ‘Sanki yedim’ anlayışını ‘Sanki satın aldım’a dönüştürüp, esnafımızı, tüccarımızı, işletmelerimizi, birbirimizi fonlamalıyız” dedi.

GELENEK YAYGINLAŞIYOR



Son günlerde bakkalın tuttuğu veresiye defterini satın alma geleneği yaygınlaşıyor. Karaman’da bir hayırsever bu bakkalın veresiye defterindeki kayıtlı borçları ödeyince alacaklılara ilanla duyurdu.

BAKANLIKTAN 176 MİLYON LİRALIK GIDA YARDIMI



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 176.4 milyon lira ilave kaynak aktarıldığını bildirdi. Selçuk “Vakıflara ulaştırılan yardımlardan, sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli biri olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücret net tutarının 1/3’ünden az olan haneler faydalanabiliyor” bilgisini paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle acil durum kararı alındığını hatırlatan Selçuk, dönemsel olarak temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişilerin de bu yardımlardan yararlanabileceğine dikkati çekti. Bakan Selçuk, yıl içinde ayni ve nakdi yadımların ihtiyaç sahiplerine iletildiğini aktararak ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara ilave yardım yaptıklarını anlattı.