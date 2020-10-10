İş dünyasından ortak açıklama: Türkiye'ye ticari boykot Suudilere de zarar verir

Türk ekonomisinin önde gelen sivil toplum ve meslek kuruluşları, Türkiye’den ithalatı engelleme girişimlerine karşı Suudi Arabistan yetkililerini, ticari ve ekonomik ilişkilerdeki sorunları çözmek için somut adımlar atmaya çağırdı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, DEİK Başkanı Nail Olpak, TİM Başkanı İsmail Gülle, TMB Başkanı Mithat Yenigün ve YASED Başkanı Ayşem Sargın, Suudi Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişkilere yönelik ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Suudi Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesine büyük önem verildiği ifade edildi.

İMZA ATTIRIYORLAR

Buna rağmen, Suudi Arabistan’da Türk firmalarına yönelik giderek artan bir menfi tutum sergilenmeye başlandığının üzülerek takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Firmalarımızdan aldığımız şikayetlerde, Suudi yetkililer tarafından Türkiye’den ithalat yapılmamasının ifade edildiğini görüyoruz. Ayrıca firmalarımızdan mal tedarik eden birçok Suudi firmasına, Türkiye’den ithalat yapılmaması için taahhütname imzalatıldığı da ifade ediliyor. Küresel lojistik firmaları da Suudi Arabistan’da Türk ürünlerine karşı uygulanan engeller hususunda müşterilerini uyarıyor. Bu konu ikili ekonomik ilişkilerin boyutunu da aşarak küresel tedarik zincirleri açısından da sorun haline geldi.”

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Açıklamada ayrıca, “Son olarak, Suudi Ticaret Odaları Konseyi Başkanı Ajlan bin Abdul Aziz Al-Ajlan’ın 3 Ekim tarihinde kendi sosyal medya hesabında Türk ürünlerini boykot etmenin tüm Suudi vatandaşların görevi olduğuna dair paylaşımı her iki ülke iş insanlarında da büyük hayal kırıklığına neden oldu” ifadelerine yer verildi.

İhracatçılardan özel mektup

TİM Başkanı İsmail Gülle de, Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde meydana gelen sorunlara ilişkin bir mektup yazdı. Mektupta Türk iş insanlarının Suudi Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerini sorunsuz bir şekilde sürdürmeye büyük önem verdikleri ve ikili ilişkileri ve işbirliği olanaklarını uluslararası platformlarda geliştirmeyi her zaman destekledikleri vurgulandı.

SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ

Tüm bu olumsuz gelişmelerin Türk müteahhitlik firmaları için de geçerli olduğu belirtilen açıklamada, “Müteahhitlerimiz uzunca bir süredir açılan önemli ihalelere davet edilmiyor, kendilerine yeni büyük proje verilmiyor. Ülkelerimiz arasında ticareti engellemeye yönelik uygulamalar, aramızdaki ticari ilişkilere menfi yansıyacak, her iki ülke ekonomisine ve halkına zarar verecektir” denildi. Açıklama, şöyle devam etti:

YAPICI DİYALOG



“Türkiye’den mal tedarikinin azaltılması, Suudi firmaların da iş hacimlerini ve gelirlerini düşürecek, kalite, fiyat ve güven anlamında Türk ürünlerini tercih eden Suudi vatandaşların alım gücünü olumsuz etkileyecektir. Ticari ve ekonomik ilişkilerimizdeki sorunları çözmek için Suudi yetkililerden somut adımlar atmasını bekliyoruz. Yapıcı diyalog ve karşılıklı işbirliğiyle her türlü sorunu çözebileceğimize inanıyoruz.”