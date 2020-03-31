İş dünyasından istihdam gücünü koruma sözü

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu: Önceliğimiz istihdamımızı korumak. Her patronun yapması gereken önce çalışanına sahip çıkmaktır.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın: Böyle bir durumda bırakın işçi çıkarmayı, bunu düşünmek bile vatan hainliği olur.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper: Faaliyetine ara veren TeknoSA’nın çalışanlarını kısa bir süreliğine CarrefourSA marketlerinde görevlendirdik.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak: Küçükte olsa bu dönemde bile sipariş alan firmalarımız var. Bu nedenle çalışabilecek olan firmalarımız var. Ancak çalışanlardaki tedirginliklerinden dolayı bir çoğu ücretli izinde. Sektörlerimiz çalışanlarına mutlaka sahip çıkmalılar.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki: Çalışanların sağlığı ilk önceliğimiz. Bu süreçte iş insanları olarak amacımız tüm gücümüzü seferber ederek bir tek çalışanımızı bile işten çıkarmamak.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan: Önceliğimiz istihdamımızı korumak. Bu süreci ekonomik alanda başarıya ulaştırmanın yolu işçi- işveren dayanışmasından geçiyor.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder: Bize yakışan bu zorlu süreci birlikte atlatmak için elimizden geleni yapmak, gerekirse bir lokmayı bölüşebilmektir.