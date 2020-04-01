İş dünyasından 'Biz Bize Yeteriz' hamlesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından destek yağıyor. Ziraat 62.3 milyon liralık yardımla başı çekti. İlk gün iş dünyasınca yapılan nakit yardımlar 200 milyon lirayı buldu.
Ziraat Bankası Grubu: Her Ziraat çalışanı adına net asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışladı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu: Bünyesindeki şirketler ve iştirakler üzerinden toplam 20 milyon lira destek sağlayacak.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Twitter hesabından yaptığı paylaşımda TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.
TİM Başkanı İsmail Gülle: 61 ihracatçı birliğinin 15 milyon TL katkı sunacağını duyurdu. Gülle “Bu zor günleri hep birlikte el birliği ile atlatacağız” diye konuştu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD): Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üyelerini harekete geçirdi.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İTO olarak 5 milyon TL katkı sağlayacaklarını duyurdu.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Başkanı Orhan Aydın: Üyelerini kampanyaya katılmaya çağırdı. Aydın “Milletten kazandığımızı millete vermek boynumuzun borcu” dedi.
İş Bankası Grubu: Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelere 10 milyon lira kaynak sağlayacak.
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal: Bu ayki maaşını bağışladı.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Yılmaz 3 aylık maaşı ile kurul üyeleri ise birer aylık maaşlarıyla destek verdi.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker: Her ay 10 bin aileye düzenli gıda yardımı yapılacağını duyurdu.
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: Kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunan Tosyalı “Türkiye’nin bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağına inancımız tam” dedi.
Sabancı Topluluğu: Covid-19 aşısı için 1.7 milyon lira ve 150 bin adet tanı kiti bağışlayacak.
Fıratpen: 2 milyon lira katkı sağlayacağını duyurdu.
Ankara Sanayi Odası: 500 bin TL bağış yaptı.
Vakıf Katılım: Her bir çalışanı adına asgari ücret tutarında toplam 5 milyon bağışladı.
Türk Telekom: 40 milyon TL destek sağladı.
DEİK: 10 milyon TL destek vereceğini duyurdu.
AMBULANSLARA ÜCRETSİZ AKARYAKIT DESTEĞİ
BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy: İstanbul İl Sağlık Müdürülüğü’ne ait ambulanslara nisan boyunca ücretsiz 1 milyon lira değerinde akaryakıt temin edeceğini duyurdu.
Shell & Turcas: Bakanlığın uygun gördüğü şekilde dağıtılmak üzere 5 milyon TL değerinde akaryakıt desteği sağlayacak.