İş dünyasından 'Biz Bize Yeteriz' hamlesi

Ziraat Bankası Grubu: Her Ziraat çalışanı adına net asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu: Bünyesindeki şirketler ve iştirakler üzerinden toplam 20 milyon lira destek sağlayacak.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Twitter hesabından yaptığı paylaşımda TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

TİM Başkanı İsmail Gülle: 61 ihracatçı birliğinin 15 milyon TL katkı sunacağını duyurdu. Gülle “Bu zor günleri hep birlikte el birliği ile atlatacağız” diye konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD): Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üyelerini harekete geçirdi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İTO olarak 5 milyon TL katkı sağlayacaklarını duyurdu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Başkanı Orhan Aydın: Üyelerini kampanyaya katılmaya çağırdı. Aydın “Milletten kazandığımızı millete vermek boynumuzun borcu” dedi.

İş Bankası Grubu: Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelere 10 milyon lira kaynak sağlayacak.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal: Bu ayki maaşını bağışladı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Yılmaz 3 aylık maaşı ile kurul üyeleri ise birer aylık maaşlarıyla destek verdi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker: Her ay 10 bin aileye düzenli gıda yardımı yapılacağını duyurdu.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: Kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunan Tosyalı “Türkiye’nin bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağına inancımız tam” dedi.

Sabancı Topluluğu: Covid-19 aşısı için 1.7 milyon lira ve 150 bin adet tanı kiti bağışlayacak.

Fıratpen: 2 milyon lira katkı sağlayacağını duyurdu.

Ankara Sanayi Odası: 500 bin TL bağış yaptı.

Vakıf Katılım: Her bir çalışanı adına asgari ücret tutarında toplam 5 milyon bağışladı.

Türk Telekom: 40 milyon TL destek sağladı.

DEİK: 10 milyon TL destek vereceğini duyurdu.

AMBULANSLARA ÜCRETSİZ AKARYAKIT DESTEĞİ



BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy: İstanbul İl Sağlık Müdürülüğü’ne ait ambulanslara nisan boyunca ücretsiz 1 milyon lira değerinde akaryakıt temin edeceğini duyurdu.

Shell & Turcas: Bakanlığın uygun gördüğü şekilde dağıtılmak üzere 5 milyon TL değerinde akaryakıt desteği sağlayacak.