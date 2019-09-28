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  3. İş dünyasına çağrı: Bina ve fabrikalarınızı güçlendirin

İş dünyasına çağrı: Bina ve fabrikalarınızı güçlendirin

İş dünyasına çağrı: Bina ve fabrikalarınızı güçlendirin

İTO Başkanı Avdagiç, “İş dünyamızı, binaların, fabrikaların depreme dayanıklılığını gözden geçirmeye, eksikleri güvenli standartlara getirmeye davet ediyorum” dedi.  

Korkutan İstanbul depremi sonrası iş dünyası da harekete geçiyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İş dünyamızı, yüzlerce insanın çalıştığı binalarımızın ve fabrikalarımızın depreme dayanıklılığını gözden geçirmeye, varsa eksiklerini giderip devletin açıkladığı standartlara getirmeye davet ediyorum” dedi.

‘DERİN YENİLEME’ ÖNERİSİ 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Ferdi Erdoğan ise, şunları söyledi: “Tüm binaları yıkıp yeniden yapamayacağımıza göre, binaları depreme karşı güçlendirmeliyiz.  ‘Deep renovation’ denilen, ülkemizde de ‘derin yenileme’ olarak adlandırılan çalışmalarla binaları yenileyebiliriz.” 

HEMEN ŞİMDİ BAŞLAMALIYIZ

Kamu, vatandaş ve iş dünyasının birlikte deprem farkındalığı oluşturmasına her zamankinden çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Avdagiç, ayrıca devletin yapacaklarının belli olduğunu ve vatandaşlarla işletme sahiplerinin de üzerine düşenler olduğunu söyledi. Avdagiç, “Telafisi mümkün olmayan acılar yaşamadan ‘hemen şimdi’ gerekenleri yapmaya başlayalım” çağrısında bulundu. 

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