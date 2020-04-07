İş dünyası yardımlarla virüse 'siper' oldu

Denizbank: Banka gerek sağlık gereçleri tedarikine gerek nakdi ve erzak şeklinde yapılan yardımlara katkı sağlamak amacıyla; toplamda 10 milyon TL tutarında kaynak ayırdı.

Hayat Holding: Bünyesindeki Kastamonu entegre ve Limaş şirketi aracılığla 7 milyon lira bağışladı.

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER): Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün 1 milyon sağlık çalışanına 1 milyon sağlık siperi hedefiyle ‘Sağlık Siperi’ projesi başlattıklarını söyledi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB): Kampanyaya 1 milyon 420 bin lira katkı sundu.

TANAP Doğalgaz İletim AŞ: Kampanyası’na 500 bin dolar (3.345.000 lira) ile destek verdi.

Kaptan Demir Çelik Şirketler Grubu: Virüsle mücadeleö için çalışanlarına asgari ücret tutarında ikramiye veren şirket kampanyaya ise 1milyon lira destekle katıldı.

Tiryaki Agro: Gaziantep, Çorum, Mersin, Giresun, Bandırma ve Muş olarak belirlenen şehirlerin valiliklerine toplam 95 ton bulgur, pirinç, mercimek ve nohut teslim edildi.

BtcTurk: İlk etapta 100 bin TL ön bağış yaptı. 750 bin kullanıcısına çağrı yaparak bu rakamı 400 bin TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

Silverline Ankastre: Merzifon’daki fabrikasında sağlık çalışanlarına N95 maske, koruyucu tulum ve yüz siperliği ile destek oldu. Günde 500 adet yüz siperliği üreten marka, ilk etapta Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy Eğitim ve Araştırma hastanelerine maske ve tulum gönderdi.