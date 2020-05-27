İş dünyası gelecekten umutlu! 'Virüse teslim olmadık, yeni döneme hazırız'

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GAYRETİ İLE YENİ BİR DÖNEME GEÇTİK



Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Türkiye’nin özverili sağlık çalışanları sayesinde ve bilimi önde tutan Sağlık Bakanlığı’nın gayretleriyle bu mücadelede yeni bir aşamaya geçtik. Normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte kriz yönetiminden ‘değişim yönetimi’ aşamasına geçtik. Şimdi bize yakışan, sağlık tedbirlerinden asla taviz vermeden, akıllı ve planlı bir şekilde yeni dönemi yönetmektir. Önümüzdeki dönemde de sahip olduğumuz avantajlarımızla hep beraber koşacağız ve geleceği birlikte şekillendireceğiz. Ülkemizin en büyük güvencesi gençler.

BU KRİZ FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR



Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay: Küresel ölçekte tedarik zinciri yönetiminin yeniden düşünülüp kurulması gündemde. Biz daha çok ürünü üretip yerimizi sağlamlaştırmalıyız. Krizi fırsata çevirebiliriz. Ülkemiz tedarik zincirinde ne kadar kritik konumda olduğunu gösterdi. Salgın sonrası Türkiye tedarikte sağladığı güvenin meyvelerini toplayacaktır.

NORMALLEŞME İÇİN PLANLARIMIZ HAZIR



Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu: Salgın her ne kadar ülkemizdeki etkisini mart ayının ikinci yarısında göstermeye başlasa da dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren bir topluluk olarak virüsün etkilerine daha erken maruz kaldık. Yurt dışı operasyonlarımızda edindiğimiz deneyimler doğrultusunda önlemlerimizi geciktirmeden aldık.

SEFERBER OLDUK

Şirketlerimiz kesintisiz olarak hizmet vermeyi sürdürürken, ülkemizin virüsle mücadelesine destek olmak amacıyla hiç zaman kaybetmeden güçlerimizi birleştirdik. Tüm imkânlarımızı kullanarak fabrikalarımızda solunum cihazı ve sağlık ekipmanları üretimi gerçekleştirdik. Normalleşme süreci için de tüm planlamalarımızı tamamlamış durumdayız.

EN İYİ ÇIKIŞI YAPACAK GÜCÜ TOPLADIK



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: İTO üyesi firmalar, 11 Mart-21 Mayıs’ta 326 bin 20 dış ticaret belgesi, 105 bin 888 Faaliyet Belgesi, 21 bin 726 Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, 1.871 iş makinası tescili ve 768 kapasite raporu için İTO’ya müracaat etti. Pandemi döneminde İTO’dan online verilen faaliyet belgesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,5 arttı.

FAALİYET SÜRDÜ

İş dünyası virüs korkusuna teslim olmadı, onunla mücadele etmeyi tercih etti. İlk rakamlar, eğer rehavete kapılmazsak, pandemi sonrası en iyi çıkışı yapacak gücü topladığımızı gösteriyor. Koronavirüse rağmen, firmaların belgelendirme müracaatlarındaki yoğunluk, işletmelerin bir takım öncü faaliyetler içinde olduklarını gösteriyor.