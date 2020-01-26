İş dünyası Elazığ depremi sonrası elini taşın altına koydu: Göreve hazırız

Türkiye, önceki akşam bir kez daha deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde saat 20.55’te meydana gelen ve Malatya’yı da ciddi şekilde etkisi altına alan 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yüzlerce yapı yıkıldı ya da ciddi hasar gördü. Deprem sonrası iş dünyası da destek mesajları göndererek, yaraların sarılması konusunda göreve hazır olduklarını bildirdi. Bu konuda ilk adım ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) geldi. TOBB, AFAD koordinasyonunda deprem bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda yardım göndermeye başladı.

İTO: YARALARI SARARIZ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, “Elazığ’ın yaralarını sarmak için göreve hazırız. Üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu devletimizin koordinasyonunda tereddüt etmeden yerine getireceğiz” dedi. Avdagiç, “Devletimizin ve hükümetimizin, bakanlıklarımızın deprem olduğu andan itibaren ortaya koyduğu gayret ve hassasiyet teselli kaynağımız olmuştur. Devletimiz bölgedeki tüccar ve esnafımızın da normal hayatlarına bir an evvel kavuşmaları için gerekli tedbirleri de alacaktır” diye konuştu.

İSO: SORUMLULUK ALALIM

İstanbul Sanayi Odası (I·SO) Başkanı Erdal Bahçıvan da, şunları söyledi: “Deprem, hepimizi derinden üzdü. Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu ifade ederek, ülkemize geçmiş olsun diyorum.” Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, “Devletimiz yardım için her türlü imkanı seferber etmiştir” ifadelerini kullandı.

TOBB: EL ELE VERMELİYİZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Elazığ ve Malatya için harekete geçtiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Zor günlerde el ele vererek, yan yana olmalıyız. Felaketlerin acısını ancak birlik ve beraberlik içinde azaltabiliriz” diye konuştu.

İletişimde sıkıntı yok, tedbiren mobil baz istasyonları kuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, depremin ardından bölgede iletişimi olumsuz etkileyen bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi. Turhan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, tedbiren bölgeye mobil baz istasyonlarının sevk edildiğini belirterek, “Ancak yine de telefon görüşmelerinin kısa tutulması ve mümkünse internet aramasının tercih edilmesi, iletişimin sağlıklı sağlanması için önem taşımaktadır” dedi. Turhan, bir diğer paylaşımında da, iletişim ve ulaşımla ilgili tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu belirterek, “Hava, kara ve demir yollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum yok” diye konuştu.

TEK ÇÖZÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM

Elazığ depremi, güvensiz yapıları ve konut sokunun yenilenmesi gerektiğini de bir kez daha acı bir şekilde gözler önüne serdi. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan, “Tüm binaları yeniden yapamayacağımıza göre, kentsel dönüşümde binaları depreme karşı güçlendirme çözümünü iyi değerlendirmeliyiz” diye konuştu.

HIZLI DAVRANALIM

GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin de, “Türkiye’de, depreme hazırlıklı olmamız için kentsel dönüşüm tek çare. ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’yla acil dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutun 5 yılda dönüştürüleceği açıklandı. Kentsel dönüşümün layık olduğu şekilde yapılması çok önemli. Zaman kaybetmeden bu sorunu çözmeliyiz” dedi.

THY’den ek sefer ve değişim

Türk Hava Yolları (THY) da Elazığ’a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edileceğini bildirdi. THY daha sonra da, Elazığ ve Malatya seferlerine ait biletleri ücretsiz değiştireceğini açıkladı. 24 Ocak-2 Şubat arası biletler, 31 Ocak’a kadar işlem yaptırılması kaydıyla, 21 Şubat’a kadar ücretsiz değiştirilecek.

İş'ten Türk Kızılayı’na 5 milyon TL

Türkiye İş Bankası da, Türk Kızılayı kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, “Depremde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleriyle dayanışmak için bu karar verildi” denildi.

Operatörlerden bölgeye ücretsiz iletişim desteği

Ceq telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladı. Operatörler Twitter’dan yaptıkları açıklamalarla, vatandaşa destek mesajı vererek, "Acil iletişim ihtiyaçları için konuşma ve internet tanımlandı” duyurusunda bulundu.