İş Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İş Bankası EFT saatleri nedir? Mesai saatleri haberimizde…

İş Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle değiştirilen banka çalışma saatleri yeniden güncelleniyor. İş Bankası salgın sonrası normalleşme planı sonrasında mesai saatleri için yeni bir güncelleme yaptı. İş Bankası EFT saatleri nedir? sorusunun yanıtı ve mesai saatleri bilgisi için bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI MESAİ SAATLERİ

Korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler arasında bankaların çalışma saatlerinin güncellenmesi de yer alıyordu. İş Bankası da salgın süresince çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak belirlemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme sürecine ilişkin yaptığı bilgilendirmelerden sonra İş Bankası da söz konusu süreç için yeni çalışma saatleri belirlediklerini kamuoyuna duyurdu.

Bu kapsamda İş Bankası şubeleri, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olmak üzere normal çalışma saatlerinde hizmet verecek. Bankanın alışveriş merkezi, havalimanı ve kurum içi şubeleri de aynı tarih itibarıyla hizmete açılacak.

Bununla birlikte, kısıtlamaların devam ettiği görece daha riskli illerde gerekli hallerde toplum sağlığını korumaya yönelik farklı tedbirler alınabilecek.