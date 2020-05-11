İş Bankası bayram kredisi 2020 faiz oranları nasıl? İş Bankası bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ekranı haberimizde...

İş Bankası bayram kredisi 2020 faiz oranları arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bayram kredisi seçenekleri de vatandaşlara sunuldu. İş Bankası ise kişiye özel faiz oranları ve 3 aya kadar geri ödemesiz bayram kredisi ile dikkatleri üzerine çekiyor. İş Bankası bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve başvuru ekranı haberimizde…

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İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ 2020

İş Bankası anında bayram kredisi ile kredi faiz oranları kişiye özel belirleniyor. İş Bankası bayram kredisi, 50.000 TL’ye kadar 60 aya varan vadeler ve 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi kullanma fırsatıyla vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyor.

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş Bankası bayram kredisi için 2 farklı yoldan başvuru seçeneğiniz bulunuyor. Bunlardan ilki;

İşCep’ten Anında Bayram Kredisi başvurusu;

“Krediler” > “Anında Kredi Başvuru” veya

“Başvurular” > “Kredi” > “Anında Kredi” adımlarını takip ederek yapılıyor.

Bayram kredisi başvurusu için ikinci seçenek ise şu şekilde;

İnternet Şubesi’nden Anında Bayram Kredisi başvurusu;

“Kredilerim” > “Anında Kredi” veya

“Başvuru-Ürünler” > “Anında Kredi” adımları takip ediliyor ve böylece hızlı ve kolayca başvuru süreci tamamlanmış oluyor.