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  3. İran'dan Türkiye'ye gelen tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla durdurulmuştur

İran'dan Türkiye'ye gelen tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla durdurulmuştur

İran'dan Türkiye'ye gelen tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla durdurulmuştur

Ticaret Bakanı Pekcan da "İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:  

Koronavirüs salgını nedeniyle İran’a açılan kapılarımızda İran tarafından tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur.

Türkiye’den ihracat ve transit işlemleri kontrollü olarak devam etmektedir.

İran üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek araçların güzergah geçişleri takip edilecektir.

Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır, gerekli önlemler alınmıştır.


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