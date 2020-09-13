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  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Petrol gelirimiz 20 milyar dolara geriledi
13 Eylül 2020 Pazar 14:06 | Son Güncelleme:

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Petrol gelirimiz 20 milyar dolara geriledi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Petrol gelirimiz 20 milyar dolara geriledi
AA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Petrol gelirimiz 120 milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi." açıklamasında bulundu.

Ülkesinin ekonomik durumuyla ilgili değerlendirmede bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünya tarihinde az görülen boyutta ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya olduklarını belirterek, "2011 yılında petrol gelirimiz 120 milyar dolarken bu rakam, geçen yıl yaklaşık 20 milyar dolara geriledi." dedi.

AA'nın İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya dayandırdığı haberde İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizerek dünya ülkeleriyle ilişki olmaksızın yaşamın son derece zor olduğunu kaydetti.

ABD'DEN İRAN'A PEŞ PEŞE YAPTIRIMLAR

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 3 ay sonra resmen hayata geçirmişti.

2018'DE BİR YAPTIRIM DAHA

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.

Buna göre, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı.

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