Irak 2019 yılında 170 milyon varil ham petrolün 158 milyonunu ihraç etti

ABD merkezli Deloitte şirketinin IKBY'nin petrol çıkarma, işletme, ihracat ve elde ettiği kazanca ilişkin hazırladığı 2019 inceleme raporu, IKBY hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Rapora göre, IKBY kendi denetimindeki kuyulardan toplamda 170 milyon 977 bin varil ham petrol çıkardı ve bunun 158 milyonunu boru hattı ile Ceyhan üzerinden dünya piyasasına ihraç etti. Geriye kalan ham petrol de iç piyasada tüketildi.

Satılan ham petrolün değeri 8 milyar 349 milyon dolar olurken, bir varil ortalama 52 dolardan satışa sunuldu.

Bölgede faaliyet gösteren petrol şirketlerinin payı, işletme ve taşıma gibi masraflar çıkarıldıktan sonra IKBY'nin kasasına net 4 milyar 515 milyon dolarlık kazanç girdi.

Erbil yönetimi, Irak merkezi hükümetinden bağımsız şekilde 2014'ten bu yana boru hattı ile Ceyhan Limanı üzerinden ham petrol ihraç ediyor.

AA