iPhone 11 fiyatı ne kadar? İşte iPhone 11 ile ilgili tüm merak edilenler...

TM Dijital Haber Merkezi

iPhone 11’in fiyatı ve özelliklerinin ne olacağı, bu akşam düzenlenecek Apple Event ile kesinlik kazanacak. Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak olan etkinlikte, iPhone 11 ile ilgili tüm merak edilen sorular resmi ağızdan yanıt bulacak.

ABD basınında yaşanan geleneksel iPhone sızıntıları ise, tanıtımı yapılacak yeni cihazların fiyat ve özelliklerini kamuoyunun bilgisine sundu. Buna göre, üç farklı yeni iPhone tanıtılacağı öğrenildi.

Tanıtılacak yeni iPhone modellerinin, 2018 yılındaki haleflerinin yeni versiyonları olacağı öne sürüldü. Bu kapsamda; iPhone 11 (veya iPhone XI) iPhone XR’ın muadili, iPhone 11 Pro (veya iPhone XI Pro) iPhone XS’in muadili ve iPhone 11 Pro Max (veya iPhone XI Pro Max) ise iPhone XS Max’in muadili olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

Ortaya atılan bir iddiaya göre, söz konusu telefonlar sırasıyla iPhone 11, iPhone Pro ve iPhone Max olarak adlandırılacak.

iPHONE 11 FİYATI NE OLACAK?

iPhone 11’in kaç para olacağına ilişkin beklentilere göre, 749 dolardan 1299 dolara kadar çeşitli fiyatlandırmalar yapılacağı düşünülüyor.

Bu kapsamda;

749 dolar: iPhone 11 – 64 GB

799 dolar: iPhone 11 – 128 GB

899 dolar: iPhone 11 – 256 GB

999 dolar: iPhone 11 Pro – 128 GB

1099 dolar: iPhone 11 Pro – 256 GB

1199 dolar: iPhone 11 Pro – 512 GB

1099 dolar: iPhone 11 Pro Max – 128 GB

1199 dolar: iPhone 11 Pro Max – 256 GB

1299 dolar: iPhone 11 Pro Max – 512 GB

iPHONE 11 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Bloomberg’de yer alan habere göre, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max cihazlarında kamera geliştirmelerine odaklanıldı. Bu kapsamda geniş açılı fotoğraf çekiminin yanı sıra düşük ışıkta fotoğraf ve video çekiminin iyileştirilmesi gibi konular ele alındı. Apple’ın, fotoğraf çekimi için yapay zekâ yeteneklerini de cihaza eklediği belirtiliyor.

Bunların yanı sıra her üç yeni iPhone modeline de Apple’ın yeni A13 çipinin entegre edildiği aktarıldı.

iPhone 11’in LCD ekran kullanacağı, bunun aksine üst iki modelin ise OLED ekrana sahip olacağı da gelen bilgiler arasında bulunuyor.

iPHONE 11 TÜRKİYE FİYATI NE OLACAK?

iPhone 11’in Türkiye fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, özelliklerine göre yaklaşık 9 bin ilâ 17 bin TL arasında değişen fiyatlara sahip olması bekleniyor.