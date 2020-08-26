İntibak yasası son durum nedir? SSK BAĞKUR emeklisine intibak zammı var mı?

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi 2020 yılı içerisinde intibak zammı için bekleyiş içerisindeler. TÜED, 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyor. Bu talep hayata geçerse, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına zam yolu açılacak. Peki, İntibak yasasında son durum ne?

İNTİBAK YASASI SON DURUM NEDİR?



2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak yasasını bekliyor. 5 milyon emekliye 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak için son gelişmeler yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için geçtiğimiz dönemlerde intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu düzenleme ile belirtilen tarihten önce emekli olan vatandaşlara 55 TL ile 350 TL arasında zam yapılmıştı. Talep hayata geçerse, 2000'den sonra emekli olanlara da benzer zam olacak. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

İNTİBAK TALEBİ NEDİR?

Memur emeklilerinin intibak talebi Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak.

İNTİBAK ZAMMI NEDİR?

Öncelikle intibak kelimesinin ne demek olduğunu açıklayalım. İntibak Arapça kökenli olan ve uyum ve iki ölçünün birbirini tutması olarak tanımlanabilir.

İntibak zammı ise, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı emekli maaşı alan kişiler arasında eşitsizliği giderek denge sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır. Emeklilik maaşlarını doğrudan etkileyen intibak zammı bu nedenle birçok emekli tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Sigortalıların çalıştıkları dönemlerde kanun hükümlerinin temel alınması nedeniyle emekli maaşları karma sisteme göre hesaplanmıştır. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olan ancak buna rağmen farklı tarihlerde emekli olanların emekli maaşları da eşit olmuyor. İşte bu durumun eşitlenmesi, düzenlenmesi için güncelleme kat sayısı ve maaş bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler İntibak Yasası ile gerçekleşecek.