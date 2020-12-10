İnsan deneyleri aşamasında... Yerli aşının tüm geliri devlete

Ahlatcı Holding’e bağlı Nanografi Nano Teknoloji A.Ş tarafından geliştirilen yerli aşıda insan deneyleri aşamasına gelindi. ODTÜ, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden akademisyenlerden oluşan bir ekiple hazırlanan aşı burundan uygulanacak. Aşının 2021 yılının ortasında hazır olması bekleniyor.

YARIŞ YENİ BAŞLIYOR



Bir basın toplantısı düzenleyerek yaptıkları çalışmalardaki son durumu anlatan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, aşının ihracatından milyarlarca dolarlık gelir beklediklerini ve yerli koronavirüs aşısının ihracat dahil tüm gelirinin Türkiye Cumhuriyeti devletine verileceğini açıkladı. Ahlatcı, “Hayalimiz yerli aşının geliriyle Türkiye’nin dış borcunun kapatılması, böyle bir potansiyel var” ifadelerini kullandı. Her yıl farklı aşılardan olabilmenin mümkün olacağını, bu nedenle aşı yarışının yeni başladığını vurgulayan Nanografi Nano Teknoloji A.Ş Genel Müdürü Dr. Osman Coşkun ise, Sağlık Bakanlığı’yla temasta olduklarını, protein temelli, nazal yolla yapılacak yerli aşıda ilk önceliklerinin güvenlik olduğuna dikkat çekti.

Şirketin bu yıl içerisinde biyoteknoloji çalışmaları için yaptığı yatırımın Ar-Ge hariç 5 milyon doları geçtiği duyuruldu.

30 DAKİKADA SONUÇ VEREN TANI KİTİ



Toplantıda 30 dakikada sonuç veren pratik tanı kiti tanıtıldı. Şirketin geliştirdiği tanı kiti PCR cihazı gerektirmiyor. Ürün piyasaya verilmeye başlandı. İlk olarak da iki havalimanına gönderildi. Ahlatcı, başarısını yüzde 97 olarak açıkladığı tanı kitine özellikle Asya ve Afrika ülkelerinden önemli bir talep olduğunu, patenti kendilerine ait kiti ABD’ye de ihraç edeceklerini kaydetti.