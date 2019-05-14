İngiltere'nin Türkiye kıskançlığı! 'Bizim için hayal olur'

Dünya turizminin devlerini bir araya getiren ‘World Tourism Forum’ bu yıl 23-25 Mayıs tarihlerinde Angola’da gerçekleştirilecek. Zirve öncesinde World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı’yla İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya gelen İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, İstanbul Havalimanı’na övgüler yağdırdı.

YILLARDIR TARTIŞILIYOR

Birleşik Krallık ve Avrupa’nın yeni havalimanını kıskandığını söyleyen Straw “Bence İngilizler, Türkiye’de bu kadar büyük bir havalimanı inşa etmek için gerekli boş arazinin bulunmasından dolayı bir hayli kıskaçlık içindedir. Çünkü Londra’da havalimanı kapasitesi konusunda yoğun tartışmalar var. Burası yerleşimin çok yoğun olduğu bir bölge. Ayrıca yeşil kuşak diye adlandırdığımız bölgede inşaat yapılmasını önlemeye yönelik katı kurallarımız var” dedi. Londra’daki yeni havalimanı fikrinden söz eden Straw “Bu yeşil kuşak Londra ve diğer büyük şehirlerin etrafındaki bir bölge. Bu zorlu bir tartışma oldu. Heathrow Havalimanı’na üçüncü bir pist yapılması gerekiyor ve bu çok uzun yıllar alacak. Yeni bir havalimanı inşa etmek herhalde hayal olur bizim için. Yine de Türk hükümetini bu açıdan kutlarım. Ayrıca çok iyi bir bağlantı oldu bu havalimanı” dedi.

THY’NİN DE PAYI VAR

Straw, bu başarıda THY’nin de payı olduğunu ifade etti. Straw “THY’yi de tebrik etmek gerekir. Çünkü THY göreceli olarak çok daha küçük bir havayoluydu daha öncelerde. Şimdi dünyanın en başarılı havayolları şirketlerinden biri oldu” dedi. Straw, 3 gün sürecek World Tourism Forum’da konuşmacı olarak yer alacak. Türkiye’nin 100’e yakın iş insanından oluşan heyetle katılacağı forum, Jack Straw’ın yanı sıra Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel gibi çok sayıda ülkeden önemli uluslararası konuşmacıları ağırlayacak.

(Star)