İngiltere'de okul açıp, tersine beyin göçü başlatacak

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Yabancı okulların, parlak Türk çocuklarını yetiştirmesi, mezun olan bu gençlerin de çalışmak için yurtdışına gitmesi Türkiye’de alışıldık bir senaryo. Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, ‘neden bunun tam tersi olmasın” diyor. Gelecek stratejilerini bu plan üzerine kurduklarını belirtiyor. Birkaç yıl içinde Bilfen markasıyla İngiltere’den başlamak üzere dünyaya yayılmayı hedefledikleririni anlatan Öztürk, “Belki de biz Türkiye’ye beyin göçü başlatacağız….” diyor.

Bilfen Türkiye’deki en eski yerli, özel okullardan bir tanesi. Nasıl başlıyor hikayeniz?

Ben ikinci kuşağım. Kurucumuz babam Osman Öztürk. 1974 yılında Edebiyat fakültesinden mezun olup turizm otelcilik meslek lisesinde işe başlıyor. Okul da boğazın kenarında bir yalı. Ancak bir süre sonra okulun kapatılmasına karar veriliyor. Osman Öztürk de bir birikimi olmamasına rağmen, ‘kapatacağınıza bana okulu satın. Çalışır kazanır, öderim’ diyor. Okulu satın alıyor. 1988 yılında da ilk Bilfen’i açıyor. Şu anda 19 ilköğretim okulumuz, 2 de inşaatta olan kampüsümüz var. Ayrıca 34 anaokulumuz ve 18 de lisemiz bulunuyor. Tabii bu süreçte başarıda inanılmaz bir atılım yaptık. Türkiye’nin en başarılı 50 okulu araştırmasında; 15 okulumuz ilk 20’ye girdi. İlk 5’in tamamı bizden.

Yakın zamanda yeni bir marka daha yarattınız değil mi?

Türkiye’de 18 milyon öğrenci var. Bilfen’de ise sedece 20 bin çocuk var. Biz de ‘18 milyon içinde sadece 20 bin çocuk mu bu deneyimden faydalanacak’ dedik ve 2 yıl önce Bilnet'i yarattık. Bilfen’in fiyatları yüksek çünkü maliyetleri de çok yüksek. Bilnet'de eğitimden kısmadan yan olanaklardan kısarak fiyatı düşürdük.

Peki Bilfen büyümesini nasıl sürdürecek. Yurtdışına açılma planınız var mı?

Cumhurbaşkanımız 2023’te 100 dünya markası hedefi koydu. Biz 2023’e yetişebilir miyiz bilmiyorumw ama birkaç yıl içinde İngiltere’den başlamak üzere dünyaya açılmaya başlayacağız.

Bir Türk okul markasının İngiltere’de yer edinmesi zor değil mi?

Bir işe başlayacaksanız, iddialı yerlerden başlayın ki bir bakın bakalım başarılı olabiliyor musunuz. Kolay yerden başlayınca insan kendini de kandırabilir.

Amaç parlak beyinleri kazanmak

Peki bu okul İngiltere’deki Türk çocuklar için mi olacak?

Sadece Türk çocukları eğitirseniz, yurtdışında Türk okulu açmış olursunuz. Normalde bir okulda herhangi bir milliyetten çocukların oranının yüzde 10’u geçmemesi lazım. Bu yüzde 10 yüzde 20’ye çıkabilir ama daha fazla artmamalı. Aksi takdirde İngiltere’de Türk okulu açmış oluruz. Türkiye’deki Lozan okullarının kuruluş hikayesi nedir… Parlak Türk çocuklarını yetiştirip, beyin göçü yaratmak. Bunun tam tersi neden olmasın. Belki biz bir İngilizi yetiştirip, Türkiye’ye getireceğiz. Belki de biz Türkiye’ye beyin göçü başlatacağız.

Ziya Selçuk’un modeliyle başarı oranı yükseldi

Bilfen’in eğitim modelinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katkısı var değil mi?

Şunu söyleyeyim; Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanımızın bu göreve atayabileceği Türkiye’deki en iyi eğitim bilimci. Bilfen’e de çok önemli katkıları oldu. Öğrenme stilleri ve ‘9 tip mizaç’ Sayın Selçuk’un 15 sene önceki projeleri. Biz de eğitim modelimizi buna göre uyarladık. İzleyerek öğrenenlere izleyerek, dinleyerek öğrenenlere dinleyerek öğretiyoruz. Başarı oranımız yüzde 65’ten 95-100’e çıktı.

Bu yıl 2 milyar lira ciroya yaklaşırız

Özel okul fiyatlarında da ciddi artışlar var. Sizde zam oranı nasıl?

Özel okullarda zam oranı TEFE +ÜFE bölü 2 olarak belirlenir. Buna ek olarak kurum kendi koşulları doğrultusunda artı yüzde 5 daha ekleyebilir. Bu oran bu yıl yüzde 34’e denk geliyor. Tabii ki biz bu ortamda böyle bir zam yapamazdık. Zam oranımızı maksimum yüzde 17.85’te tuttuk.

Bu yıl ciro hedefiniz nasıl?

Biz 2018 yılını 1.5 milyar TL’nin üzerinde ciroyla kapattık. Bu sene yüzde 20-22 gibi bir artışımız olur, 2 milyar TL’ye yaklaşırız.

Sanat merakı babamdan bana geçti

Ciddi bir sanat koleksiyonunuz var. Neleri topluyorsunuz?

Bu bana babamdan geçen bir merak. Şu anda koleksiyonda 800’ün üzerinde resmimiz var. Burhan Karaçay, Fahrelnissa Zeid, Ergin İnan, Devrim Erbil resimlerini topladığım sanatçılardan bazıları. Okullar da da toprak altı eserleri sergiliyoruz. 3500 parça toprak altımız var. İznik Çinilerinde Türkiye’nin en iyi 2 koleksiyonundan birine sahibiz.