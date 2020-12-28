İngiltere resmen duyurdu: Türkiye ile serbest ticaret anlaşması Salı günü imzalanıyor

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve İngiltere'nin Salı günü bir serbest ticaret anlaşması imzalayacağını duyurdu. Bu, İngiltere'nin AB'yle vardığı ticaret anlaşmasının ardından imzalayacağı ilk ticaret anlaşması olacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, iki ülkenin imzalayacağı anlaşma, Ankara ve Londra arasındaki mevcut ticaret koşullarının devamını sağlayacak.

Ancak, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, çok yakında iki ülke arasında özel bir anlaşma yapılmasından umutlu olduğunu söyledi.

Truss yaptığı yazılı açıklamada, "Bu hafta, gümrüksüz ticaret düzenlemelerini imzalamayı bekliyoruz ve bu ticari ilişkimizi destekleyecek. İngiltere'de imalat, otomotiv ve çelik endüstrilerinde binlerce işe netlik sağlayacak" dedi.

Truss ayrıca, "Şimdiyse İngiltere ve Türkiye arasında yakın gelecekte mahsus bir İngiltere-Türkiye ticaret anlaşması yapılması için Türkiye'yle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye de ekledi.



BAKAN PEKCAN DA DUYURMUŞTU

Brexit sürecini yakından takip ettiklerine dikkati çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "AB ile Birleşik Krallık'ın müzakerelerinin tamamlanmasıyla bizim serbest ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koyabilmemiz için bu süreci nerdeyse nefes nefese, dakika dakika, saat saat takip ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Bakanlığın 19'uncu İstişare Kurulu Toplantısı'nda konuşan Pekcan Konuyla ilgili çok sayıda üst düzey temas gerçekleştirdiklerini, teknik toplantılar yaptıklarını anlatan Pekcan, şunları kaydetmişti:

"Bizim kendi anlaşma taslağımız imzaya hazır hale geldi. Birleşik Krallık ile AB arasında prensip olarak uzlaşmaya varıldığı açıklandı. Tabii biz AB ile olan yükümlülüklerimizden dolayı anlaşması öncesi (AB-Birleşik Krallık), Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşması imzalayamadık. Gelişmeleri takip ediyoruz ancak, AB ile bizim, Türkiye ile İngiltere'nin serbest ticaret anlaşmasının aynı anda yürürlüğe girmesi için her iki taraf ile de senkronize bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Amacımız bir an önce bu anlaşmayı imzalamak. Bizim taslak anlaşmamız hazır. Sadece AB'nin kendi Avrupa Birliği Parlamentosu ve 27 ülkenin görüşlerini alması gerekiyor. Biz o süreci nasıl hızlandırabiliriz hem AB hem İngiltere'yle görüşerek, onun üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Aslında biz hazırız."