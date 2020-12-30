İngiltere ile ticarette yeni dönem... Türkiye'yi 2.4 milyar dolar zarardan kurtaran imza

Avrupa Birliği’ndan (AB) anlaşmalı olarak ayrılan İngiltere ile ticarette yeni dönem başlıyor. İki ülke arasında sıfır kota ve gümrük vergisiz ticaretin önünü açacak serbest ticaret anlaşması (STA) dün imzalandı. Anlaşmaya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss video konferans yöntemiyle imza attı. Türk ihracatçısını 2.4 milyar dolarlık zarardan kurtaracak anlaşmanın imza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan anlaşmanın 1 Ocak’ta devreye gireceğini belirterek “Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor” dedi.

Pekcan, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla iki ülke arasındaki ticaret rejiminin yeniden belirlenmesi ihtiyacı doğduğuna dikkati çekerek, imzalanan anlaşmayla ülkeler arasında ikili bazda bir tercihli ticaret rejiminin tesis edileceğini belirtti. Pekcan “Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık’a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2.4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır” dedi.

TARIM DAHİL OLUYOR



Alınan bilgiye göre eklenen bir hükümle anlaşmanın kapsamının hizmetler, yatırımlar, ileri tarım tavizleri gibi alanları da içerecek şekilde yakın zamanda genişletilmesi üzerinde de mutabık kalındı. Bu yılın ilk 11 ayında İngiltere’ye yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

Anlaşmaya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss video konferans yöntemiyle imza attı. Birleşik Krallık adına Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da (solda) imza törenine katıldı.

İŞ DÜNYASI: YENİ YIL HEDİYESİ OLDU



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Kazan-kazan modeli çerçevesinde, Birleşik Krallık ile ticaretimizde yeni bir dönem başlangıcının arifesindeyiz.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkan Haydar Yenigün: Sanayi için adeta yeni yıl hediyesi oldu. Anlaşmasız ayrılıkla 4 bin kişilik istihdam kaybı doğabilirdi.

YASED Başkanı Ayşem Sargın: İngiltere ile imzalanan STA, kısa vadede değişen küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu getirir.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Büyük memnuniyet duyduk. Bu anlaşma, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için de bir zemin oluşturacak.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: Anlaşma var olan ticaretin herhangi bir gümrük tarifesi veya miktar kısıtlaması olmadan devamını sağlayacak.