İngiltere ile ticaret anlaşması masada

Pekcan, Brüksel temaslarının ardından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüştüğünü anımsattı. Pekcan, “Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin sağlayacağı kazanımları gündeme getirdik. Türkiye’nin AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmaya paralel bir anlaşma imzalanması üzerinde çalışmaları var” dedi.