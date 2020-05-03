İngilizler Türkiye'de tatile hazırlanıyor

Koronavirüs nedeniyle eve kapanan milyonlarca İngiliz, yaz aylarında salgının daha az hissedildiği ülkelere tatile gitmek için plan yapmaya başladı. İngiliz medyasında yer alan bir haberde ise Türkiye’ye gelmek isteyen İngilizlere, yeni uygulamaya alınacak olan koronavirüsü sertifikası hakkında bilgiler verildi. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan haberde, İngiliz turistlere Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve İspanya gibi turizm ülkelerine gitme konusunda çeşitli bilgi ve tavsiyeler verildi.

SON GELİŞMELER ANLATILDI



Koronavirüs salgınını yavaş yavaş atlatmaya başlayan bazı Avrupa ülkeleri yaz döneminde turizm kaynağını kaybetmemek için çalışmalara başladı. Yaz döneminde Avrupa’daki sıcak denizleri en çok tercih eden ve gittikleri ülkelerde ekonomik katkı sağlayan İngiliz turistlere ise İngiliz medyası tarafından uyarılarda bulunuldu. Sosyal mesafenin önemine dikkat çekilen uyarılarda, Türkiye ile ilgili turist sertifikasına vurgu yapıldı. İngilizlere, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın otellerden istediği koronavirüs tedbirlerine uyum sertifikası da anlatıldı.

MAYIS ORTASINDA NORMALLEŞME BAŞLAR



Haberde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Türkiye’deki durum mayısın ikinci haftasında normalleşmeye başlayacak” ifadesi yer aldı. Türkiye’nin yurtdışından gelecek olan turistler için istediği ‘koronavirüsü yoktur’ sertifikasıyla ilgili bilgilerin verildiği söz konusu haberde, komşu Yunanistan’da da yeni kuralların uygulamaya konulduğuna dikkat çekildi.

