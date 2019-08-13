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İngilizler oynayacak Türkiye kazanacak

İngilizler oynayacak Türkiye kazanacak

İstanbul’da yarın yapılacak Liverpool-Chelsea maçı için 50 bin İngiliz Türkiye’ye geliyor. Maçın şehir ekonomisine katkısı 100 milyon euro.

Dünya spor kamuoyunun gözü 14 Ağustos Çarşamba saat 22.00’de İstanbul Vodafone Park’a çevrilecek. İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geleceği final maçını izlemek için başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeden 50 bin taraftar İstanbul’a geliyor. Birçok ülkede canlı yayınlanacak maç İstanbul’un tanıtımına ciddi katkı sağlayacak. Maç için taraftarların yanı sıra çok sayıda basın mensubu, VIP konuklar, UEFA çalışanları ve misafirleri, sponsor firma yetkilileri ve televizyon ekibi İstanbul’da olacak. rın kente gelecek olması esnaf ve otellere de doping etkisi yapacak. İngilizler İstanbul’a 2-3 günlük turlarla da geliyor.

GECELİĞİ 700 EURO

Ağustosta ortalama 5 yıldızlı otel fiyatları  600-700 Euro’ları bulurken, her gelen taraftarın 2 bin Euro para harcaması bekleniyor. Böylece maç süresince ekonomiye 100 milyon euro katkı olacak.

2020 rezervasyonları başladı

Turizmde parlak bir dönem yaşayan ve yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan Türkiye’de, 2020 yılı için rezervasyonlar başladı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık: “İngiliz pazarında 2020 yılı satışları başladı, fiyatların ilan edilmesiyle Avrupa pazarında da satışlar başlayacak. Çift haneli büyümeyle devam edersek gelecek yıl 55-60 milyon bandında yabancı ziyaretçi ve yaklaşık 40 milyar dolara yaklaşan bir turizm geliri hedefliyoruz” dedi. 

 

 

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