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  3. İngiliz tur operatörü 'Jet2' İstanbul'a geliyor

İngiliz tur operatörü 'Jet2' İstanbul'a geliyor

İngiliz tur operatörü 'Jet2' İstanbul'a geliyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Madrid’de devam eden FITUR 2020 Turizm Fuarı kapsamında temaslarını sürdürüyor.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin ve beraberindeki heyet, İngiltere’nin önemli tur operatörü ve havayolu taşıma şirketi Jet2.com ve Jet2holidays Havalimanları ve Turizm Organizasyonları Genel Müdürü Jacob Bramley ile bir araya geldi. TÜROB ile Jet2.com ve Jet2holidays, İstanbul’a tatil paketleri ve uçak seferleri düzenlenmesi için harekete geçti. İstanbul için kısa şehir turları ve tatil paketleriyle uçak seferleri düzenlemesi için çalışma başlatılacak.

850 BİN KİŞİLİK YENİ KAPASİTE

İngiliz şirket, Thomas Cook’tan boşalan kapasiteyi doldurmak üzere 2020 yaz sezonunda Dalaman, Bodrum, Antalya ve İzmir’e 850 bin kişilik uçak kapasitesi planlaması yapıyor. 


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