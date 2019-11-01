The Sun: En iyi karne hediyesi Türkiye tatili 

Ender TÜRKKAN

‘En İyi 5’ listesinde, Türkiye’den Antalya, Portekiz’den Alavarge kentleriyle İtalya’nın Sicilya Adası, Malta ve Kanarya Adaları yer aldı. Seyahat yazarı Zlata Rodionova’nın kaleme aldığı değerlendirmede, çocuklu İngiliz ailelerine, Türkiye’de Antalya tatili tavsiye edildi.

Başka yere bakmayın

Yazıda Antalya’dan şu sözlerle bahsedildi: “Lezzetli yemekler ve görkemli güneş ışığı bulabileceğiniz Türkiye’den başka bir yere bakmayın. Antalya, Türkiye’de bulabileceğiniz en lüks turistik yerlerden biridir. Uzun kumsalları, geleneksel pazarları ve su parklarıyla tatilcilere cazip bir karışım sunar.”