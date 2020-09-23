İnegöllü gençlere elektrikli araç daveti

Takım, mühendislerin mentörlüğünde teknolojik projeler hayata geçirecek. İlk proje ise 1 yılda tamamlanması planlanan Baykoca isimli elektrikli gezi aracı olacak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 3 aşamalı projeyi şöyle açıkladı:

6 SAAT ŞARJLA 90 KM GİDECEK



“Belediye bünyesinde bir elektrikli otomasyon atölyesini hayata geçiriyoruz. İkinci duyurumuz da tamamen yerli, milli ve İnegöl’e has bir elektrikli gezi aracı projesi. Baykoca isimli yerli bir gezici araç. 6 saat şarjla 90 km gidecek, maksimum 25 km hız yapabilecek. 3. çağrımız gençlerimize. 5 kişilik proje ekibini ileride Teknofest’te yarışması için projeleriyle değerlendirmek istiyoruz.” Başvurular www.inegolunfikri.com’dan alınıyor.