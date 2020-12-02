İndirimli elektrik kullanmak için son imza tarihi 5 aralık

Kuruluşlarla ticarethanelerin, 1 Ocak’tan itibaren, ikili anlaşmayla daha ucuza elektrik alabilmeleri için bu tarihe kadar bir tedarik şirketiyle anlaşarak sözleşme imzalamaları, değiştireceklerse şirketlerini değiştirmeleri, ya da sözleşmelerini yenilemeleri gerekiyor. Şirketler tarafından kurumlara ve ticarethanelere vaat edilenlerle sözleşmenin örtüşüp, örtüşmediğine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunan KOLEN Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, şunları söyledi:

SÖZLEŞMEYE DİKKAT!



“Avantajmış gibi görünen, anlaşılması ve takibi zor olan ön koşullar, kurumlar ve ticarethaneler tarafından iyi değerlendirilmeli. Yakın takibe, önerinin pratikte uygulanabilirliğine dikkat edilmeli. Sözleşmede avantajmış gibi görünüp, pratikte uygulanamadığı için dezavantaja dönüşebilecek maddelerden uzak durulmalı.”

%30 TASARRUF ELDE EDİLEBİLİR



Piyasada enerji tedarik eden şirketler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandığına dikkat çeken Kaya Uğur Karayurt, şöyle konuştu: “Milyonluk bir faturada 100, 200 TL gibi farklarla uğraşmak yerine ‘tüketimden nasıl tasarruf edilebilir’ tarafına bakılsa yüzde 30’a varan tasarruf elde edilebilir. Anlamlı olmayan bir rekabet ortamında alınacak hizmet, sadece zarar getirir. Maliyetleri aşağıya çekmede işi veren şirketle enerji şirketi kol kola çalışmalı.”