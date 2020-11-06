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06 Kasım 2020 Cuma 23:55 | Son Güncelleme:

İndirim günlerinde dolandırıcılara dikkat!

İndirim günlerinde dolandırıcılara dikkat!

Kara Cuma, Siber Pazartesi, 11.11 indirimleri ve yılbaşı fırsatları gibi, yüzlerce e-ticaret sitesi ve markanın kampanyalı satışlara başlayacağı 3 aylık indirim çılgınlığı dönemi başladı.

Kara Cuma, Siber Pazartesi, 11.11 indirimleri ve yılbaşı fırsatları gibi, yüzlerce e-ticaret sitesi ve markanın kampanyalı satışlara başlayacağı 3 aylık indirim çılgınlığı dönemi başladı. Siber dolandırıcılar da son hazırlıklarını yapıyor.

TÜKETİCİYE UYARILAR

Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, sadece indirim günleri için kurulan paravan sahte e-ticaret sitelerinin reklam tuzağına düşülmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Vatandaşı internet üzerinden veya sms, e-posta aracılığıyla, örneğin 2 bin liralık elektronik ürünlerin 200 liraya düştüğü gibi gerçekdışı kampanya reklamlarıyla kandırmaya çalışan paravan e-ticaret siteleri var. Gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere kanmayın. Dolandırıcılar paravan sitelerin arkasında fırsat kolluyor” uyarısını yaptı. 

Çiğdemli, şu tavsiyelerde bulundu: 

• Herhangi bir veri girmeden veya indirmeden önce web sitelerinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol edin. 

• Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle incelenmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işaretiyle anlaşılabilir.

• Kampanyaların mantıklı olmasına dikkat edin. 500 liralık bir ürünü 50 liraya kimse satmaz.

• Ürünün diğer sitelerdeki fiyatlarını da mutlaka kontrol edin. 

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