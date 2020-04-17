IMF'den manidar Türkiye tahmini

Bu konuda son tahmin de Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) geldi. IMF koronavirüs nedeniyle dünya için yüzde 3 küçülme öngördü. Ancak IMF ilginç bir yaklaşım sergileyerek Türkiye için bu yıl yüzde 5 daralma öngördü. IMF’ye göre Türkiye gelecek yıl ise yüzde 5 büyüyecek. Oysa IMF ile paralel tahminlerde bulunan Dünya Bankası 1 hafta önce Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3’ten yüzde 0.5’e düşürmüştü.

TESCİLLİ KARAVANACI



Böylece IMF ile Dünya Bankası arasında 5.5 puanlık bir makas oluşurken, yüzde 5’lik daralma beklentisinin ‘IMF’ye gidelim’ söylemlerinin dillendirildiği bir döneme gelmesi de dikkat çekti. Dünya ülkelerinin yarısının IMF’den borç para istediği ve Türkiye’nin hiçbir kurumdan destek almadan süreci yönettiği bir dönemde gelen yüzde 5’lik daralma öngörüsü, IMF’nin Türkiye’ye karşı geçmiş yıllardaki tutumunu da akıllara getirdi. IMF geçmiş yıllarda da Türkiye ile ilgili ‘karavana’ tahminler yapmış ve yıl içinde sürekli revize etmişti.

IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath “Bu yıl, dünya ekonomisinin, 1930’lu yıllardaki Büyük Buhran’dan bu yana en kötü durgunluğu yaşayacağı ve 10 yıl önceki küresel krizden daha etkili olacağı muhtemel” dedi.