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IMF: Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil

IMF: Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin koronavirüs nedeniyle kapatmalar sonucu yüzde 3 GSYH düşüşü ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Thomsen 'Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil' dedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin koronavirüs nedeniyle kapatmalar sonucu yüzde 3 GSYH düşüşü ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Thomsen 'Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil' dedi.

Korona virüs salgınının dünya ekonomisine verdiği zarar artmaya devam ederken 81 ülkenin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) mali yardım talep ettiği bildirilmişti.

'AVRUPA AYDA YÜZDE 3 GSYH DÜŞÜŞÜ İLE KARŞI KARŞIYA'

IMF'nin internet sitesinde koronavirüs salgınının etkilerini değerlendiren Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin koronavirüs nedeniyle kapatmalar sonucu ayda yüzde 3 GSYH düşüşü ile karşı karşıya kaldığını kaydetti. Thomsen. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) müdahaleleri ile Avrupa İstikrar Mekanizması'nın yüksek borçlu ülkelerin krizden çıkabilmesine sağlamak için önemli olduğuna vurgu yaptı.


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