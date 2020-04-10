IMF nedir, ne işe yarar? IMF Başkanı kim? İşte detaylar…

IMF nedir, ne işe yarar? gibi sorular gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. IMF Başkanı’nın açıklama yapmasının ardından vatandaşlar IMF ile ilgili bilgileri merak ediyor. Bu oluşum, bünyesinde 187 ülkeyi barındırıyor. Merkezi ise Amerika Birleşik Devletleri’dir. IMF Başkanı kim? sorusunun yanıtı haberimizde…

IMF NEDİR?

Uluslararası Para Fonu olan IMF (International Money Fund) küresel finans sisteminin istikrarlı işleyişini sağlayan Birleşmiş Milletler’in uzmanlaşmış kurumlarından biridir. IMF, halk arasında daha çok ekonomik sıkıntı çeken ülkelerin borç aldığı uluslararası banka olarak biliniyor. Uluslararası Para Fonu, borç verdiği ülkeye söz konusu borcun geri ödemesini garantileyen bir ekonomi politikası uygulama zorunluluğa da getirmektedir.

IMF parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve tüm dünyada yoksulluğu azaltmak için çalışan, 187 üye devletin oluşturduğu bir kuruluş olarak işleyişini sürdürmektedir.

IMF’nin kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. Üyeler, büyük ölçüde küresel ekonomideki göreli büyüklüklerine dayanan bir kota sistemi yoluyla temsil edilmektedir. IMF’nin merkezi ise ABD’dir.

IMF NE İŞE YARAR?

IMF temel olarak şu 3 amaca hizmet eder;

-Küresel ekonomiyi ve üye ülkelerin ekonomilerini izlemek,

-Ödemeler dengesinde zorluk yaşayan ülkelere borç vermek

-Üyelere pratik yardım sunmak

IMF’nin hedefleri ise 5 ana başlıkta şu şekilde sıralanabilir;

-Uluslararası parasal işbirliğini arttırmak.

-Mali istikrarı güvence altına almak.

-Uluslararası ticareti kolaylaştırmak.

-Yüksek istihdam oranlarını ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek.

-Dünya genelinde yoksulluğu azaltmak.

IMF BAŞKANI KİMDİR?

Ülkelerin ekonomik zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak üzere borç vermek ve Ekonomilerinin yönetimini iyileştirmelerinde ülkelere yardımcı olmak üzere teknik yardım ve eğitim sağlamak amacıyla IMF’nin işleyişini sürdüren bir başkanı vardır. IMF Başkanı görevinde Christine Lagarde bulunmaktadır.