İmar planlarına yerli oto ayarı

3. Türkiye 2023 Zirvesi’ne videokonferans aracılığıyla katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar planlarının artık bu araçlara göre şekilleneceğini söyledi. Kurum “Önümüzdeki dönemde otonom araçlar, birbirleriyle iletişim halinde şehir hayatındaki yerlerini alacaklar. Trafik yönetimini, otopark sistemlerimizi anlık araç bilgileriyle merkezi bir yazılım üzerinden yöneteceğiz. Yerli otomobili elektrikli üretiyoruz. Bunun için elektrikli araç şarj istasyonlarına ihtiyacımız var. İmar planlarını da artık bu araçlara göre tasarlayacağız” dedi. Zirvede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise “Uçak, tren, hatta otomobil ve otobüsü bir arada entegre etmek gerekiyor. Bunları birbirine bağlamak için, bağımsız uygulamaları birbirine birleştiren yoğun bir çalışmamız var” dedi.

FIRLATMA 30 KASIM’DA



“Önümüzdeki günlerde bunun meyvelerini vereceğiz” diyen Karaismailoğlu uzaya gönderilecek uydular hakkında ise “2 Kasım’da 5A uydumuzu teslim almıştık. Bunu 30 Kasım’da uzaya yollayacağız. Uzaydaki gücümüz de artacak. Böylece yayıncılık gücümüz artacak. 2021’nin ortalarında 5B’yi uzaya yolladığımızda da internet ağımız çok daha güçlenecek” diye konuştu.

SELÇUKLU-1 KUYUSUNDAN UMUTLUYUM



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, zirvede yaptığı konuşmada “Karadeniz’deki sondaj çalışmaları devam ediyor. Doğal gaz 8-9 yıllık tüketimi karşılayacak potansiyele sahip. Tabi bugünden gaz üretimi hayata geçmeyecek. Burada 3 yıllık çalışma süresi var” dedi. Dönmez Akdeniz’deki sondaj çalışmaları hakkında ise “Selçuklu-1 alanından umutluyuz” dedi. Dönmez bor müjdesi de vererek, “Borun bulaşık ürünü gelecek ay tüketiyle buluşacak.” diye konuştu