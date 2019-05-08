İmar Barışı'nda toplam gelir ne kadar oldu?

Türkiye genelindeki 13 milyon konutun imar ve iskân sorununu çözmesi planlanan ve İmar Barışı olarak bilinen 'Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular tam gaz sürüyor. Edinilen bilgilere göre, bu düzenleme kapsamında devletin kasasına 11 ayda 18 milyar 418 milyon 733 bin lira girdi. 8 Haziran 2018'de başlayan başvurular ise 9 milyon 841 bin 385'i buldu.

İSTANBUL'DA 1.7 MİLYON BAŞVURU

En çok başvuru yapılan illerin başında ise kaçak yapıların büyük bölümünün bulunduğu İstanbul geldi. Yaklaşık 2 milyon kaçak bina bulunan şehirde şu ana kadar 1 milyon 722 bin 696 kişi başvurdu. İstanbul'u 795 bin 934 başvuru ile İzmir takip ederken, Ankara ise 452 bin 295 başvuruyla vatandaşın İmar Barışı için yoğun ilgi gösterdiği ilk 3 şehir arasında.

ANADOLU DA BARIŞIYOR

Antalya ve Bursa'da yapılan başvurular ise sırasıyla 403 bin 896 ve 353 bin 591'e dayandı. İmar Barışı'na en çok rağbet gösteren şehirler arasında 347 bin 124 başvuruyla Konya ilk sıralarda bulunuyor. Konya'yı 322 bin 792 müracaatla Muğla, 307 bin 536 başvuruyla da Kocaeli takip ediyor. Mersin ve Adana'da ise başvurular 250 bin 989 ve 212 bin 515 oldu.

15 HAZİRAN SON GÜN

Sabah'ın haberine göre; İmar Barışı'ndan elde edilecek gelir, genel bütçeye aktarılacak. Şehirlerin yeniden imarını düzenlemek için kullanılacak. Müracaatlar 15 Haziran'a kadar yapılacak. İmar Barışı bedeli ise 30 Haziran 2019'a kadar ödenebilecek.



BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Ruhsatsız yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılan konut ya da işyerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvurulacak. Kayıt belgesi evlerde tapu gibi bir hüvviyet oluşturacak. Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak. İmar Barışı başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. İmar affı için bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara da müracaat edilebiliyor.

MÜRACAATTA NE TÜR BELGELER GEREKİYOR?

* E-devlet şifresi * Geçerli bir cep telefonu numarası

* Geçerli bir e-posta adresi

* Beyan edilecek yapının adresi

* Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

* Toplam inşaat alanı, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare)

* Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı

* Arsa/arazinin emlak vergisi birim değeri

* Yapının bulunduğu arsanın alanı. Varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (Metrekare)

* Yapı sınıfı (Sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

* İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

* Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf

(Ahaber)