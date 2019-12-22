İmar Barışı'nda 31 Aralık'ı kaçıran hakkını kaybeder 

Bugüne kadar imar barışından 7 milyon 450 bin 578 bağımsız birim yararlandı, başvuru sahipleri tarafından 24 milyar 190 milyon 266 bin lira ödeme yapıldı.

KURUM’DAN ÇAĞRI

İmar Barışı’ndan yararlanmak için başvuranlar, Yapı Kayıt Belgesi almak için bedelin en az yüzde 25’ini temmuz sonunda yatırmıştı. Geri kalan bedelin tamamlanması için verilen süre 31 Aralık’ta sona eriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşlarımızı, hak kaybı yaşamamaları için bir an önce ödemelerini tamamlamaya ve belgelerini almaya davet ediyoruz” çağrısında bulundu. İmar barışından en fazla faydalanan illere bakıldığında ise üç büyük kent başı çekiyor. Buna göre 1 milyon 87 bin 963 bağımsız birimle İstanbul birinci durumda. İstanbul’u 672 bin 211 ile İzmir, 361 bin 85 ile Ankara, 349 bin 375 ile Antalya, 303 bin 249 bağımsız birimle de Muğla takip ediyor.