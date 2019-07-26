İmar barışı taksit var mı? İmar barışı son gün ne zaman?

İmar barışı taksit var mı? merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere müracaatta bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı.Vatandaşlar imar barışı taksit var mı? merak ediyor. İmar barışına ilişkin detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor..

İMAR BARIŞI TAKSİT VAR MI?



İmar barışında taksitlendirme bulunuyor. Yüksek ödemeler gerekçesiyle iş dünyası temsilcileri ödemeleri taksitlendirme seçeneğiyle yapmak istiyor.



İMAR BARIŞI SON GÜN NE ZAMAN?

Çevre Şehircilik Bakanlığı İmar Barışı Ödeme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru yayınladı. 1 Temmuz 2019 tarih ve 30818 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, 15 Haziran 2019 tarihine kadar Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanlar için ödeme süresinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılması mümkün olacaktır.



Bunun için, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin en az %25’inin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar; %25’lik ödeme sonrası kalan kısmın ise 31 Aralık 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Yapı Kayıt Sistemi tarafından %25 ödemesi için bankalara ayrıca bir tahakkuk bildirimi yapılmayacaktır.





Yapı Kayıt Belgesinin %25’i ödendikten sonra kalan kısım için, 01 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, her ay %2 artış uygulanacak olup, bu artış miktarı başvuru sahibi tarafından dikkate alınarak; ödemenin kısmi ve başvuru sahibince uygun görülen taksitlerle, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılması mümkündür. Yapı Kayıt Belgesi, ancak ödeme tamamlandıktan sonra, e-Devlet üzerinden alınabilecektir.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr "adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor.

Söz konusu sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

Başvuruda bulunmak isteyen yapı sahipleri İmar Barışı'nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere ise "imarbarisi.csb.gov.tr" ulaşabilecek.

İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELERDİR?

1-) İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.

2- Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.

3-) İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.

4-) Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.